Handel in New York: NASDAQ 100 zum Handelsende im Aufwind

NASDAQ 100-Kursentwicklung

29.09.26 22:32 Uhr

Mit dem NASDAQ 100 ging es am Abend aufwärts.

Der NASDAQ 100 tendierte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0,21 Prozent stärker bei 30.339,33 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,447 Prozent auf 30.412,29 Punkte an der Kurstafel, nach 30.276,81 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ 100 verzeichnete bei 30.429,97 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Dienstag 30.235,67 Einheiten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 28.08.2026, stand der NASDAQ 100 bei 29.433,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 29.06.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 29.774,75 Punkte taxiert. Noch vor einem Jahr, am 29.09.2025, erreichte der NASDAQ 100 einen Wert von 24.611,35 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 ging es für den Index bereits um 20,36 Prozent aufwärts. Bei 30.770,63 Punkten erreichte der NASDAQ 100 bislang ein Jahreshoch. Bei 22.841,42 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im NASDAQ 100

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Lumentum (+ 5,66 Prozent auf 973,49 USD), Applied Materials (+ 5,19 Prozent auf 512,01 USD), DoorDash (+ 4,88 Prozent auf 187,10 USD), Marvell Technology (+ 4,51 Prozent auf 263,27 USD) und KLA (+ 3,89 Prozent auf 196,53 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ 100 hingegen Rocket Lab (-3,45 Prozent auf 69,70 USD), Apple (-2,66 Prozent auf 329,40 USD), Ferrovial International SE Registered (-2,15 Prozent auf 54,57 USD), Baker Hughes (-2,10 Prozent auf 55,92 USD) und T-Mobile US (-2,08 Prozent auf 162,98 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 26.331.635 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ 100, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,773 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Mitglieder

Die Comcast-Aktie präsentiert mit 6,30 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100. Mit 6,80 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Kraft Heinz Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.net