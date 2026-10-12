Handel in New York: NASDAQ 100 zum Start des Montagshandels in der Verlustzone

NASDAQ 100-Performance im Blick

12.10.26 16:00 Uhr

Das macht der NASDAQ 100 am Montagmorgen.

Der NASDAQ 100 notiert im NASDAQ-Handel um 15:57 Uhr um 0,36 Prozent leichter bei 30.772,25 Punkten. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Verlust von 0,282 Prozent auf 30.796,04 Punkte an der Kurstafel, nach 30.883,15 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ 100 lag am Montag bei 30.716,69 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 30.813,96 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ 100

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, wurde der NASDAQ 100 auf 29.368,44 Punkte taxiert. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 29.825,11 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ 100 verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, den Stand von 24.221,75 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 22,08 Prozent nach oben. Der NASDAQ 100 verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 31.361,37 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 22.841,42 Punkte.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ 100

Zu den Top-Aktien im NASDAQ 100 zählen aktuell Meta Platforms (ex Facebook) (+ 3,70 Prozent auf 745,25 USD), Shopify A (+ 2,90 Prozent auf 175,80 USD), Intuit (+ 2,82 Prozent auf 311,29 USD), Diamondback Energy (+ 2,27 Prozent auf 196,49 USD) und T-Mobile US (+ 2,10 Prozent auf 151,70 USD). Flop-Aktien im NASDAQ 100 sind derweil Sandisk (-5,89 Prozent auf 1.488,66 USD), Lumentum (-5,67 Prozent auf 1.040,82 USD), Teradyne (-4,04 Prozent auf 386,40 USD), Micron Technology (-4,04 Prozent auf 987,45 USD) und Nebius (-3,64 Prozent auf 213,03 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im NASDAQ 100 ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 2.869.638 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,931 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Aktien im Blick

Die Micron Technology-Aktie verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 5,91 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den NASDAQ 100-Werten. Unter den Aktien im Index verzeichnet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 7,19 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net