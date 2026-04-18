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Handel in New York: NASDAQ Composite am Freitagnachmittag in Grün

24.04.26 20:02 Uhr
Handel in New York: NASDAQ Composite am Freitagnachmittag in Grün | finanzen.net

NASDAQ Composite-Handel heute.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Amtech Systems Inc.
14,50 EUR -0,50 EUR -3,33%
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21,40 EUR 0,80 EUR 3,88%
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Rambus Inc.
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SIGA Technologies Inc.
4,62 USD 0,09 USD 1,99%
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SS&C Technologies Holdings Inc
59,74 EUR -0,02 EUR -0,03%
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Strategy (ex MicroStrategy)
145,50 EUR -2,20 EUR -1,49%
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TTM Technologies Inc.
117,05 EUR 5,80 EUR 5,21%
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VeriSign Inc.
236,10 EUR 5,90 EUR 2,56%
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Indizes
NASDAQ Composite Index
24.789,0 PKT 350,5 PKT 1,43%
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Der NASDAQ Composite klettert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 1,58 Prozent auf 24.823,72 Punkte. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,729 Prozent auf 24.616,56 Punkte an der Kurstafel, nach 24.438,50 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 24.524,37 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 24.844,89 Punkten lag.

NASDAQ Composite seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,66 Prozent aufwärts. Vor einem Monat, am 24.03.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 21.761,89 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 23.01.2026, bei 23.501,24 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Jahr, am 24.04.2025, den Wert von 17.166,04 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 6,83 Prozent zu. Der NASDAQ Composite verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 24.844,89 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Punkten erreicht.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Die stärksten Einzelwerte im NASDAQ Composite sind aktuell Intel (+ 21,79 Prozent auf 81,33 USD), Ceva (+ 15,10 Prozent auf 28,36 USD), Rambus (+ 14,13 Prozent auf 158,07 USD), Amtech Systems (+ 13,69 Prozent auf 19,60 USD) und TTM Technologies (+ 11,26 Prozent auf 147,95 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil Sangamo Therapeutics (-10,82 Prozent auf 0,23 USD), Comcast (-10,56 Prozent auf 28,30 USD), Nortech Systems (-5,64 Prozent auf 14,39 USD), SS&C Technologies (-5,48 Prozent auf 66,22 USD) und VeriSign (-5,04 Prozent auf 263,00 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die Intel-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 41.179.945 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,214 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Aktien auf

In diesem Jahr hat die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,27 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite inne. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 13,25 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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