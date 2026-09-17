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NASDAQ Composite im Fokus

Handel in New York: NASDAQ Composite am Mittag fester

Handel in New York: NASDAQ Composite am Mittag fester

Am Mittag wagen sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
1-800-FLOWERS.COM Inc.
2.56 USD -0.16 USD -5.71 %
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3D Systems Corp.
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America's Car-Mart Inc.
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Consumer Portfolio Services Inc.
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DENTSPLY SIRONA Inc
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FormFactor Inc.
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Integra LifeSciences Holdings Corp.
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Intel Corp.
96.65 EUR 8.37 EUR 9.48 %
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Lifecore Biomedical
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NVIDIA Corp.
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SIGA Technologies Inc.
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Indizes
NASDAQ Composite Index
26,393.54 USD 415.11 USD 1.6 %
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Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 17:56 Uhr um 1,62 Prozent höher bei 26.398,38 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,54 Prozent höher bei 26.377,86 Punkten in den Handel, nach 25.978,42 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 26.289,94 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 26.417,91 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,46 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 17.08.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 26.644,91 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 17.06.2026, den Wert von 26.021,66 Punkten. Vor einem Jahr, am 17.09.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 22.261,33 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 13,61 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27.190,21 Punkten. Bei 20.690,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell 3D Systems (+ 13,38 Prozent auf 3,56 USD), Intel (+ 9,11 Prozent auf 110,26 USD), Lifecore Biomedical (+ 7,21 Prozent auf 4,46 USD), FormFactor (+ 6,98 Prozent auf 112,14 USD) und BlackBerry (+ 6,09 Prozent auf 8,11 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil 1-800-FLOWERSCOM (-4,60 Prozent auf 2,59 USD), DENTSPLY SIRONA (-3,99 Prozent auf 9,74 USD), Americas Car-Mart (-3,87 Prozent auf 1,74 USD), Astronics (-3,62 Prozent auf 63,88 USD) und Integra LifeSciences (-3,49 Prozent auf 15,50 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Im NASDAQ Composite weist die Intel-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 12.819.777 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4,453 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 19,35 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.

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