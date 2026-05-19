Handel in New York: NASDAQ Composite am Nachmittag mit Gewinnen

NASDAQ Composite aktuell

Das macht der NASDAQ Composite nachmittags.

Am Mittwoch verbucht der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ ein Plus in Höhe von 1,22 Prozent auf 26.187,09 Punkte. In den Mittwochshandel ging der NASDAQ Composite 0,467 Prozent fester bei 25.991,51 Punkten, nach 25.870,71 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des NASDAQ Composite betrug 25.928,33 Punkte, das Tageshoch hingegen 26.267,78 Zähler.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 0,390 Prozent. Der NASDAQ Composite wies vor einem Monat, am 20.04.2026, einen Stand von 24.404,39 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 20.02.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 22.886,07 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.05.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 19.142,71 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,70 Prozent. Der NASDAQ Composite erreichte in diesem Jahr seinen Höchststand bei 26.707,14 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Punkten markiert.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Red Robin Gourmet Burgers (+ 20,52 Prozent auf 4,64 USD), Roivant Sciences (+ 15,21 Prozent auf 32,50 USD), Ballard Power (+ 11,00 Prozent auf 4,64 USD), Richardson Electronics (+ 10,60 Prozent auf 16,91 USD) und Rambus (+ 9,10 Prozent auf 133,14 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen derweil AXT (-8,03 Prozent auf 103,82 USD), SMC (-5,28 Prozent auf 395,82 USD), Donegal Group B (-4,70 Prozent auf 18,25 USD), Patterson-UTI Energy (-3,73 Prozent auf 12,26 USD) und Intuit (-3,52 Prozent auf 385,65 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Im NASDAQ Composite sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 21.840.659 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,644 Bio. Euro auf. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

NASDAQ Composite-Fundamentaldaten im Fokus

2026 verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung mit 13,73 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net