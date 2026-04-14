Handel in New York: NASDAQ Composite-Börsianer greifen am Mittwochmittag zu

Kursverlauf

Der NASDAQ Composite gewinnt am Mittwochmittag an Wert.

Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 0,99 Prozent fester bei 23.872,27 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 23.688,12 Zählern und damit 0,207 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (23.639,08 Punkte).

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 23.897,68 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 23.672,26 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der NASDAQ Composite bereits um 4,48 Prozent zu. Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 13.03.2026, einen Stand von 22.105,36 Punkten auf. Noch vor drei Monaten, am 15.01.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 23.530,02 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 15.04.2025, bei 16.823,17 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 2,74 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 23.988,26 Punkten. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Elron Electronic Industries (+ 18,04 Prozent auf 1,75 USD), 1-800-FLOWERSCOM (+ 7,01 Prozent auf 3,59 USD), Taylor Devices (+ 6,92) Prozent auf 54,06 USD), American Eagle Outfitters (+ 6,61 Prozent auf 18,95 USD) und Geospace Technologies (+ 6,30 Prozent auf 9,79 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen inTest (-6,01 Prozent auf 14,54 USD), Donegal Group B (-5,69 Prozent auf 17,06 USD), AAON (-5,28 Prozent auf 88,86 USD), Modine Manufacturing (-4,84 Prozent auf 241,38 USD) und FreightCar America (-4,68 Prozent auf 8,97 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 13.201.737 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 3,903 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,90 erwartet. Mit 13,10 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net