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NASDAQ-Handel im Fokus

Handel in New York: NASDAQ Composite fällt am Mittag zurück

Handel in New York: NASDAQ Composite fällt am Mittag zurück

So bewegt sich der NASDAQ Composite am vierten Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
America's Car-Mart Inc.
3.46 USD -0.20 USD -5.46 %
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AmeriServ Financial Inc.
4.18 USD 0.04 USD 0.97 %
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Consumer Portfolio Services Inc.
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EZCORP Inc.
28.32 EUR 0.14 EUR 0.50 %
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IMAX Corp.
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Ionis Pharmaceuticals Inc
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NVIDIA Corp.
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PetMed Express Inc.
1.61 EUR -0.03 EUR -1.65 %
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Resources Connection Inc.
3.96 EUR -0.06 EUR -1.49 %
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Richardson Electronics Ltd.
17.98 EUR 3.22 EUR 21.82 %
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SIGA Technologies Inc.
3.12 USD -0.26 USD -7.82 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
25,182.88 USD -508.02 USD -1.98 %
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Der NASDAQ Composite fällt im NASDAQ-Handel um 17:56 Uhr um 2,38 Prozent auf 25.078,26 Punkte zurück. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ Composite 1,73 Prozent leichter bei 25.245,54 Punkten, nach 25.690,90 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 24.954,77 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25.358,28 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 2,50 Prozent. Noch vor einem Monat, am 23.06.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 25.587,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 23.04.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 24.438,50 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor einem Jahr, am 23.07.2025, bei 21.020,02 Punkten.

Der Index legte auf Jahressicht 2026 bereits um 7,93 Prozent zu. Bei 27.190,21 Punkten erreichte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern markiert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Richardson Electronics (+ 20,60 Prozent auf 21,72 USD), IMAX (+ 10,24 Prozent auf 43,33 USD), Corcept Therapeutics (+ 5,63 Prozent auf 96,00 USD), Ionis Pharmaceuticals (+ 4,78 Prozent auf 56,59 USD) und PetMed Express (+ 4,59 Prozent auf 2,05 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Resources Connection (-14,86 Prozent auf 3,93 USD), Donegal Group B (-11,44 Prozent auf 20,35 USD), EZCORP (-8,17 Prozent auf 29,90 USD), Americas Car-Mart (-7,92 Prozent auf 3,37 USD) und Strategy (ex MicroStrategy) (-7,24 Prozent auf 92,77 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die SpaceX-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 8.799.104 Aktien gehandelt. Mit 4,390 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

Im NASDAQ Composite verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 17,70 Prozent äußert sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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17.07.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
14.07.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
13.07.26 SpaceX Outperform Bernstein Research
09.07.26 SpaceX Buy UBS AG
07.07.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG