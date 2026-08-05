Handel in New York: NASDAQ Composite fällt zum Ende des Donnerstagshandels

Kursentwicklung

20.08.26 22:32 Uhr

NASDAQ Composite-Kurs am Donnerstag zum Handelsschluss.

Am Donnerstag fiel der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich um 1,00 Prozent auf 26.067,17 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,454 Prozent auf 26.211,52 Punkte an der Kurstafel, nach 26.331,09 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26.023,12 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26.263,47 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 2,68 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 25.508,07 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, bei 26.270,36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 21.172,86 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,19 Prozent zu. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 27.190,21 Punkten. Bei 20.690,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell ScanSource (+ 9,67 Prozent auf 56,39 USD), Compugen (+ 8,61 Prozent auf 2,65 USD), Nordson (+ 8,00 Prozent auf 334,70 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,81 Prozent auf 112,39 USD) und Donegal Group B (+ 4,08 Prozent auf 24,25 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen LSI Industries (-14,30 Prozent auf 20,62 USD), Americas Car-Mart (-8,12 Prozent auf 2,83 USD), 3D Systems (-7,33 Prozent auf 3,16 USD), Astronics (-6,87 Prozent auf 76,06 USD) und inTest (-6,07 Prozent auf 12,04 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 30.005.176 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,550 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Mit 19,29 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net