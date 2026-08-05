DAX 25.983 -0,4%ESt50 6.422 -0,3%MSCI World 4.976 +0,1%Top 10 Crypto 9,49 +5,8%Nas 26.067 -1,0%Bitcoin 62.167 +4,8%Euro 1,1678 -0,0%Öl 93,2 +1,7%Gold 4.519 -0,1%
Beliebte Suche
DAX 40ÖlpreisEuro - DollarBitcoin - EuroGoldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs)A2PSR2TeslaA1CX3TAmazon906866NEL ASAA0B733Microsoft870747Apple865985Siemens EnergyENER6YBASFBASF11NVIDIA918422Lufthansa823212Mercedes-Benz Group (ex Daimler)710000BayerBAY001Daimler TruckDTR0CKPlug PowerA1JA81TUITUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero.Hier informieren
Top News
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & MusterdepotsTools & integriertes TradingNewsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Kursentwicklung

Handel in New York: NASDAQ Composite fällt zum Ende des Donnerstagshandels

Handel in New York: NASDAQ Composite fällt zum Ende des Donnerstagshandels

NASDAQ Composite-Kurs am Donnerstag zum Handelsschluss.

Werte in diesem Artikel
Aktien
3D Systems Corp.
2.77 EUR -0.11 EUR -3.89 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
America's Car-Mart Inc.
2.83 USD -0.25 USD -8.12 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Astronics Corp.
69.00 EUR -4.00 EUR -5.48 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Compugen Ltd.
2.65 USD 0.21 USD 8.61 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Consumer Portfolio Services Inc.
7.90 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Donegal Group Inc. (B)
24.25 USD 0.95 USD 4.08 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
inTest Corp.
10.50 EUR -0.90 EUR -7.89 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
LSI Industries Inc.
20.20 EUR 0.20 EUR 1.00 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Modine Manufacturing Co.
163.50 EUR -2.80 EUR -1.68 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Nordson Corp.
282.70 EUR 22.30 EUR 8.56 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
NVIDIA Corp.
185.66 EUR -1.30 EUR -0.70 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
ScanSource Inc.
44.00 EUR -0.20 EUR -0.45 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SIGA Technologies Inc.
2.97 USD -0.14 USD -4.50 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
SpaceX
114.92 EUR -4.66 EUR -3.90 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Strategy (ex MicroStrategy)
95.60 EUR 7.03 EUR 7.94 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Indizes
NASDAQ Composite Index
26,067.17 USD -263.92 USD -1 %
News | Analysen

Am Donnerstag fiel der NASDAQ Composite via NASDAQ letztendlich um 1,00 Prozent auf 26.067,17 Punkte zurück. Zum Handelsstart stand ein Abschlag von 0,454 Prozent auf 26.211,52 Punkte an der Kurstafel, nach 26.331,09 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 26.023,12 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 26.263,47 Einheiten.

NASDAQ Composite-Entwicklung auf Jahressicht

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 2,68 Prozent. Vor einem Monat, am 20.07.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 25.508,07 Punkten. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 20.05.2026, bei 26.270,36 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 20.08.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 21.172,86 Punkten auf.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,19 Prozent zu. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 27.190,21 Punkten. Bei 20.690,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Gewinner und -Verlierer

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell ScanSource (+ 9,67 Prozent auf 56,39 USD), Compugen (+ 8,61 Prozent auf 2,65 USD), Nordson (+ 8,00 Prozent auf 334,70 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (+ 7,81 Prozent auf 112,39 USD) und Donegal Group B (+ 4,08 Prozent auf 24,25 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen LSI Industries (-14,30 Prozent auf 20,62 USD), Americas Car-Mart (-8,12 Prozent auf 2,83 USD), 3D Systems (-7,33 Prozent auf 3,16 USD), Astronics (-6,87 Prozent auf 76,06 USD) und inTest (-6,07 Prozent auf 12,04 USD) unter Druck.

Welche Aktien im NASDAQ Composite die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im NASDAQ Composite ist die SpaceX-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 30.005.176 Aktien gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,550 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Mit 19,29 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

Aktuelle SpaceX Aktie News

Werbung

SpaceX Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für SpaceX nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
DatumRatingAnalyst
10:16 SpaceX Verkaufen DZ BANK
17.08.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
17.08.26 SpaceX Buy UBS AG
10.08.26 SpaceX Buy Deutsche Bank AG
06.08.26 SpaceX Outperform Bernstein Research

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.