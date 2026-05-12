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NASDAQ Composite im Fokus

Handel in New York: NASDAQ Composite letztendlich freundlich

13.05.26 22:32 Uhr
Handel in New York: NASDAQ Composite letztendlich freundlich | finanzen.net

Heute wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

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Indizes
NASDAQ Composite Index
26.402,3 PKT 314,1 PKT 1,20%
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Zum Handelsschluss gewann der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 1,20 Prozent auf 26.402,34 Punkte. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,228 Prozent höher bei 26.147,65 Punkten in den Handel, nach 26.088,20 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 25.990,16 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 26.474,18 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn ging es für den NASDAQ Composite bereits um 1,02 Prozent nach oben. Vor einem Monat, am 13.04.2026, lag der NASDAQ Composite noch bei 23.183,74 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor drei Monaten, am 13.02.2026, den Wert von 22.546,67 Punkten. Vor einem Jahr, am 13.05.2025, wurde der NASDAQ Composite mit 19.010,08 Punkten gehandelt.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 13,63 Prozent. In diesem Jahr markierte der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 26.474,18 Punkten. Bei 20.690,25 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Methode Electronics (+ 48,18 Prozent auf 13,87 USD), inTest (+ 13,04 Prozent auf 18,81 USD), Corcept Therapeutics (+ 11,57 Prozent auf 57,08 USD), ON Semiconductor (+ 11,14 Prozent auf 115,71 USD) und Synaptics (+ 9,59 Prozent auf 131,06 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil Myriad Genetics (-8,35 Prozent auf 3,73 USD), Century Casinos (-7,19 Prozent auf 1,29 USD), Dorel Industries (-6,96 Prozent auf 1,07 USD), Manhattan Associates (-6,88 Prozent auf 125,56 USD) und Geospace Technologies (-6,35 Prozent auf 7,97 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 36.250.134 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im NASDAQ Composite mit 4,550 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 13,48 Prozent, laut Prognose die höchste im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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