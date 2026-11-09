Handel in New York: NASDAQ Composite letztendlich mit Kursplus

Index-Performance

09.11.26 22:32 Uhr

Der NASDAQ Composite zeigte am Montagabend eine positive Tendenz.

Der NASDAQ Composite gewann im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss 2,74 Prozent auf 25.253,14 Punkte. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,806 Prozent auf 24.777,44 Punkte an der Kurstafel, nach 24.579,42 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 25.354,30 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Montag markierte der Index hingegen bei 24.762,57 Punkten.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 09.10.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 27.366,17 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 26.690,62 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite lag am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, bei 23.004,54 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,68 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27.722,75 Punkten. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Die Top-Aktien im NASDAQ Composite sind aktuell Methode Electronics (+ 19,39 Prozent auf 12,13 USD), CIENA (+ 16,69 Prozent auf 269,33 USD), Monolithic Power Systems (+ 16,60 Prozent auf 1.388,05 USD), Modine Manufacturing (+ 16,15 Prozent auf 106,15 USD) und 3D Systems (+ 14,97 Prozent auf 1,92 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil ACADIA Pharmaceuticals (-22,28 Prozent auf 16,50 USD), Ionis Pharmaceuticals (-21,36 Prozent auf 31,00 USD), Americas Car-Mart (-20,83 Prozent auf 1,14 USD), Ceva (-8,34 Prozent auf 24,84 USD) und Donegal Group B (-5,02 Prozent auf 25,74 USD).

NASDAQ Composite-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. Zuletzt wurden via NASDAQ 109.528.941 Aktien gehandelt. Im NASDAQ Composite hat die Apple-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,454 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien

Im NASDAQ Composite weist die Americas Car-Mart-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 1,80 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die SIGA Technologies-Aktie zeigt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,35 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net