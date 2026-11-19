Index im Blick

Am vierten Tag der Woche ziehen sich die Börsianer in New York zurück.

Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 1,56 Prozent schwächer bei 24.049,46 Punkten. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 1,55 Prozent auf 24.809,05 Punkte an der Kurstafel, nach 24.429,88 Punkten am Vortag.

Bei 24.939,62 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tageshoch, während er hingegen mit 24.005,47 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 3,23 Prozent. Noch vor einem Monat, am 19.10.2026, notierte der NASDAQ Composite bei 26.430,89 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 19.08.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 26.331,09 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.11.2025, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 22.564,23 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 3,50 Prozent. Im Jahreshoch erreichte der NASDAQ Composite bislang 27.722,75 Punkte. Bei 20.690,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im NASDAQ Composite

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit Dorel Industries (+ 24,08 Prozent auf 0,97 USD), 3D Systems (+ 7,61 Prozent auf 1,49 USD), Woodward (+ 5,29 Prozent auf 335,94 USD), Nissan Motor (+ 4,50 Prozent auf 1,67 USD) und Amtech Systems (+ 4,31 Prozent auf 12,35 USD). Auf der Verliererseite im NASDAQ Composite stehen hingegen Red Robin Gourmet Burgers (-23,14 Prozent auf 6,11 USD), Net 1 Ueps Technologies (-10,78 Prozent auf 2,98 USD), Century Casinos (-10,52 Prozent auf 0,22 USD), SIGA Technologies (-8,57 Prozent auf 2,56 USD) und Nortech Systems (-8,55 Prozent auf 10,48 USD).

Die teuersten NASDAQ Composite-Unternehmen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 38.346.323 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Im NASDAQ Composite macht die Apple-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,660 Bio. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Mitglieder

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie mit 1,04 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 21,43 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net