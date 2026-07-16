Handel in New York: NASDAQ Composite präsentiert sich mittags schwächer

NASDAQ Composite-Kursverlauf

17.07.26 17:59 Uhr

Der NASDAQ Composite zeigt sich am Freitagmittag im Minus.

Am Freitag bewegt sich der NASDAQ Composite um 17:56 Uhr via NASDAQ 1,08 Prozent tiefer bei 25.601,32 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 1,81 Prozent leichter bei 25.412,26 Punkten in den Handel, nach 25.881,95 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tagestief bei 25.250,63 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.602,88 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche verzeichnet der NASDAQ Composite bislang ein Minus von 1,87 Prozent. Noch vor einem Monat, am 17.06.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 26.021,66 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.04.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 24.468,48 Punkten. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 17.07.2025, den Stand von 20.885,65 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 10,18 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ Composite liegt derzeit bei 27.190,21 Punkten. Das Jahrestief steht hingegen bei 20.690,25 Zählern.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Methanex (+ 2,80 Prozent auf 54,67 USD), Logitech (+ 2,75 Prozent auf 103,05 USD), Geron (+ 2,46 Prozent auf 1,46 USD), Patterson-UTI Energy (+ 2,44 Prozent auf 9,88 USD) und Consumer Portfolio Services (+ 2,26 Prozent auf 9,49 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich derweil Intuitive Surgical (-12,84 Prozent auf 350,67 USD), Nissan Motor (-11,43 Prozent auf 1,86 USD), Americas Car-Mart (-9,79 Prozent auf 3,78 USD), SMC (-8,26 Prozent auf 412,75 USD) und Synopsys (-8,17 Prozent auf 382,95 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 17.882.147 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,491 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Dieses KGV weisen die NASDAQ Composite-Werte auf

Die Consumer Portfolio Services-Aktie präsentiert mit 3,46 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Im Index weist die SIGA Technologies-Aktie mit 16,85 Prozent 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich die höchste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net