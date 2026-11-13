Handel in New York: NASDAQ Composite schließt im Minus

Kursverlauf

Der NASDAQ Composite notierte heute im Minus.

Der NASDAQ Composite sank im NASDAQ-Handel zum Handelsschluss um 0,91 Prozent auf 25.136,27 Punkte. Zuvor eröffnete der Index bei 25.408,00 Zählern und damit 0,165 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (25.366,09 Punkte).

Der NASDAQ Composite erreichte heute sein Tageshoch bei 25.423,09 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 24.872,41 Punkten lag.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht legte der NASDAQ Composite bereits um 1,45 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 13.10.2026, betrug der NASDAQ Composite-Kurs 27.204,38 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 13.08.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 26.803,03 Punkten. Der NASDAQ Composite bewegte sich noch vor einem Jahr, am 13.11.2025, bei 22.870,36 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 schlägt ein Plus von 8,18 Prozent zu Buche. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27.722,75 Punkten. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Tops und Flops aktuell

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen derzeit Modine Manufacturing (+ 27,86 Prozent auf 135,66 USD), CRESUD (+ 8,83 Prozent auf 9,74 USD), Ionis Pharmaceuticals (+ 6,41) Prozent auf 29,06 USD), US Global Investors (+ 5,95 Prozent auf 2,67 USD) und Upbound Group (+ 5,07 Prozent auf 25,09 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind hingegen Century Casinos (-19,67 Prozent auf 0,48 USD), Dorel Industries (-10,77 Prozent auf 0,88 USD), PDF Solutions (-9,01 Prozent auf 36,98 USD), Richardson Electronics (-8,05 Prozent auf 18,15 USD) und 3D Systems (-7,27 Prozent auf 1,53 USD).

Welche Aktien im NASDAQ Composite das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 84.885.325 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 4,672 Bio. Euro aus. Damit hat die Aktie im NASDAQ Composite den höchsten Börsenwert.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite hat 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 1,21 erwartet. Mit 20,76 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net