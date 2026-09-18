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Handel in New York: NASDAQ Composite schließt in der Gewinnzone

Handel in New York: NASDAQ Composite schließt in der Gewinnzone

Für den NASDAQ Composite ging es am Freitag aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Applied Materials Inc.
378.00 EUR 7.00 EUR 1.89 %
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Consumer Portfolio Services Inc.
8.35 EUR 0.10 EUR 1.21 %
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99.38 EUR 4.62 EUR 4.88 %
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Lam Research Corp.
247.00 EUR 10.75 EUR 4.55 %
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MKS Instruments Inc.
208.60 EUR -3.40 EUR -1.60 %
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Myriad Genetics Inc.
3.52 EUR 0.22 EUR 6.64 %
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Netflix Inc.
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NETGEAR Inc.
19.90 EUR 0.10 EUR 0.51 %
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NVIDIA Corp.
193.00 EUR 1.68 EUR 0.88 %
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Paychex Inc.
99.59 EUR -0.33 EUR -0.33 %
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QUALCOMM Inc.
154.98 EUR -10.08 EUR -6.11 %
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SIGA Technologies Inc.
3.14 USD 0.09 USD 2.95 %
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SpaceX
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Strategy (ex MicroStrategy)
132.86 EUR 17.88 EUR 15.55 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
26,522.55 USD 104.25 USD 0.39 %
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Der NASDAQ Composite notierte im NASDAQ-Handel zum Handelsende um 0,39 Prozent fester bei 26.522,55 Punkten. In den Freitagshandel ging der NASDAQ Composite 0,393 Prozent höher bei 26.522,09 Punkten, nach 26.418,30 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ Composite lag am Freitag bei 26.544,93 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 26.333,98 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des NASDAQ Composite

Seit Wochenbeginn gewann der NASDAQ Composite bereits um 1,94 Prozent. Noch vor einem Monat, am 18.08.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26.289,71 Punkten auf. Der NASDAQ Composite stand noch vor drei Monaten, am 18.06.2026, bei 26.517,93 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor einem Jahr, am 18.09.2025, mit 22.470,73 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 14,15 Prozent. Aktuell liegt der NASDAQ Composite bei einem Jahreshoch von 27.190,21 Punkten. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

NASDAQ Composite-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Strategy (ex MicroStrategy) (+ 16,39 Prozent auf 153,92 USD), Lam Research (+ 6,98 Prozent auf 288,11 USD), Applied Materials (+ 6,51 Prozent auf 444,57 USD), FormFactor (+ 6,14 Prozent auf 118,38 USD) und MKS Instruments (+ 4,93 Prozent auf 252,08 USD). Unter den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien befinden sich hingegen Myriad Genetics (-6,04 Prozent auf 3,89 USD), QUALCOMM (-5,82 Prozent auf 177,72 USD), NETGEAR (-5,20 Prozent auf 21,71 USD), Ionis Pharmaceuticals (-4,94 Prozent auf 44,44 USD) und Netflix (-4,67 Prozent auf 71,79 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der SpaceX-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 120.055.804 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im NASDAQ Composite, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,488 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Aktien im Fokus

In diesem Jahr verzeichnet die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,67 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.

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