Handel in New York: NASDAQ Composite schlussendlich mit Gewinnen

NASDAQ Composite-Performance

So bewegte sich der NASDAQ Composite am fünften Tag der Woche letztendlich.

Zum Handelsende tendierte der NASDAQ Composite im NASDAQ-Handel 0,89 Prozent fester bei 25.114,44 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,343 Prozent höher bei 24.977,79 Punkten in den Handel, nach 24.892,31 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite erreichte am Freitag sein Tagestief bei 24.967,09 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 25.223,12 Punkten lag.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Auf Wochensicht stieg der NASDAQ Composite bereits um 1,27 Prozent. Der NASDAQ Composite stand vor einem Monat, am 01.04.2026, bei 21.840,95 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 30.01.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 23.461,82 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 01.05.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 17.710,74 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 8,09 Prozent nach oben. Bei 25.223,12 Punkten verzeichnete der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20.690,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im NASDAQ Composite aktuell

Zu den Top-Aktien im NASDAQ Composite zählen aktuell Cerus (+ 33,99 Prozent auf 2,72 USD), AXT (+ 21,18 Prozent auf 96,00 USD), Anika Therapeutics (+ 19,28 Prozent auf 14,85 USD), Elron Electronic Industries (+ 14,65 Prozent auf 1,80 USD) und Sangamo Therapeutics (+ 13,26 Prozent auf 0,14 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen hingegen LKQ (-9,72 Prozent auf 28,51 USD), Merit Medical Systems (-9,05 Prozent auf 62,01 USD), Amgen (-4,75 Prozent auf 329,82 USD), Ultra Clean (-4,53 Prozent auf 74,61 USD) und Lancaster Colony (-4,53 Prozent auf 124,38 USD) unter Druck.

NASDAQ Composite-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im NASDAQ Composite derzeit am höchsten. 34.182.412 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 4,332 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Werte im Fokus

2026 präsentiert die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 13,04 Prozent voraussichtlich die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net