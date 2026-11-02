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NASDAQ Composite-Performance

Handel in New York: NASDAQ Composite schwächelt am Montagnachmittag

Handel in New York: NASDAQ Composite schwächelt am Montagnachmittag

Der NASDAQ Composite kommt am Montagnachmittag nicht vom Fleck.

Werte in diesem Artikel
Aktien
America's Car-Mart Inc.
0.95 USD -0.09 USD -8.62 %
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Apple Inc.
302.55 EUR -5.90 EUR -1.91 %
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Century Casinos Inc.
0.47 EUR -0.06 EUR -12.15 %
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CIENA Corp.
255.00 EUR -38.60 EUR -13.15 %
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Cogent Communications Holdings Inc
6.00 EUR -0.65 EUR -9.72 %
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Covenant Transport Inc.
27.60 EUR 1.00 EUR 3.76 %
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Donegal Group Inc. (B)
21.01 USD -3.98 USD -15.93 %
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IDEXX Laboratories
576.20 EUR 57.60 EUR 11.11 %
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Intel Corp.
53.80 EUR -4.71 EUR -8.05 %
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JetBlue Airways Corp.
2.75 EUR 0.14 EUR 5.15 %
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Lam Research Corp.
205.00 EUR -7.50 EUR -3.53 %
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OraSure Technologies Inc.
3.12 EUR -0.36 EUR -10.34 %
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SIGA Technologies Inc.
2.97 USD -0.07 USD -2.30 %
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Upbound Group Inc Registered Shs
18.34 EUR 0.42 EUR 2.37 %
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Volvo AB (A)
27.96 EUR -0.26 EUR -0.92 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
25,291.34 USD -145.66 USD -0.57 %
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Der NASDAQ Composite tendiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 0,07 Prozent tiefer bei 25.418,35 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,641 Prozent stärker bei 25.600,17 Punkten in den Handel, nach 25.437,00 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den NASDAQ Composite bis auf 25.799,46 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 25.418,35 Zählern.

So bewegt sich der NASDAQ Composite auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 02.10.2026, wurde der NASDAQ Composite mit 27.190,86 Punkten gehandelt. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Wert von 25.373,85 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite stand am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, bei 23.724,96 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,39 Prozent aufwärts. Bei 27.722,75 Punkten schaffte es der NASDAQ Composite bislang auf ein Jahreshoch. Bei 20.690,25 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite zählen derzeit IDEXX Laboratories (+ 20,33 Prozent auf 663,28 USD), JetBlue Airways (+ 11,40 Prozent auf 3,18 USD), Upbound Group (+ 10,14 Prozent auf 22,80 USD), Covenant Transport (+ 7,76 Prozent auf 33,32 USD) und Century Casinos (+ 7,48 Prozent auf 0,56 USD). Am anderen Ende der NASDAQ Composite-Liste stehen derweil Donegal Group B (-15,93 Prozent auf 21,01 USD), Volvo (A) (-14,55 Prozent auf 30,71 USD), OraSure Technologies (-10,03 Prozent auf 3,55 USD), CIENA (-9,63 Prozent auf 289,82 USD) und Cogent Communications (-9,05 Prozent auf 6,13 USD) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf

Die Intel-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im NASDAQ Composite auf. 20.187.804 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Apple mit 4,493 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel

Unter den NASDAQ Composite-Aktien verzeichnet 2027 laut FactSet-Schätzung die Americas Car-Mart-Aktie mit 1,30 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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30.10.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
30.10.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
30.10.26 Intel Equal Weight Barclays Capital
30.10.26 Intel Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.10.26 Intel Hold Jefferies & Company Inc.

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