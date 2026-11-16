Handel in New York: NASDAQ Composite verliert

NASDAQ Composite im Blick

Am Nachmittag ziehen sich die Anleger in New York zurück.

Um 20:00 Uhr steht im NASDAQ-Handel ein Minus von 2,21 Prozent auf 24.581,94 Punkte an der NASDAQ Composite-Kurstafel. In den Montagshandel ging der NASDAQ Composite 1,13 Prozent tiefer bei 24.853,35 Punkten, nach 25.136,27 Punkten am Vortag.

Der NASDAQ Composite verzeichnete bei 24.882,04 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 24.460,28 Einheiten.

NASDAQ Composite seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat, am 16.10.2026, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 26.140,03 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, wurde der NASDAQ Composite mit einer Bewertung von 26.729,16 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wies der NASDAQ Composite einen Wert von 22.900,59 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2026 bereits um 5,79 Prozent. Das NASDAQ Composite-Jahreshoch liegt aktuell bei 27.722,75 Punkten. Bei 20.690,25 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

NASDAQ Composite-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den Top-Aktien im NASDAQ Composite befinden sich aktuell Modine Manufacturing (+ 23,02 Prozent auf 130,52 USD), Americas Car-Mart (+ 7,99 Prozent auf 1,01 USD), Powell Industries (+ 6,54 Prozent auf 152,06 USD), Nortech Systems (+ 5,84 Prozent auf 11,41 USD) und SIGA Technologies (+ 5,47 Prozent auf 2,89 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen hingegen Century Casinos (-21,61 Prozent auf 0,38 USD), 1-800-FLOWERSCOM (-16,33 Prozent auf 2,10 USD), 3D Systems (-15,15 Prozent auf 1,40 USD), inTest (-14,51 Prozent auf 12,55 USD) und Ballard Power (-12,14 Prozent auf 1,23 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NASDAQ 40.275.689 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie hat im NASDAQ Composite mit 4,698 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung.

NASDAQ Composite-Fundamentalkennzahlen

Die Americas Car-Mart-Aktie verzeichnet mit 1,17 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Unter den Aktien im Index zeigt die SIGA Technologies-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 21,90 Prozent die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net