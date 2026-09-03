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NASDAQ Composite-Kursverlauf

Handel in New York: NASDAQ Composite verliert am Freitagmittag

Handel in New York: NASDAQ Composite verliert am Freitagmittag

Der NASDAQ Composite verzeichnet am Freitagmittag Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adobe Inc.
228.50 EUR -16.75 EUR -6.83 %
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Autodesk Inc.
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SIGA Technologies Inc.
3.14 USD -0.08 USD -2.63 %
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Synopsys Inc.
330.00 EUR -29.00 EUR -8.08 %
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Trend Micro Inc.
32.97 EUR 1.82 EUR 5.84 %
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TTM Technologies Inc.
104.65 EUR 5.95 EUR 6.03 %
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U.S. Global Investors Inc.
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Ultra Clean Holdings Inc.
57.82 EUR 0.26 EUR 0.45 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
26,470.81 USD -113.25 USD -0.43 %
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Der NASDAQ Composite notiert im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 0,42 Prozent schwächer bei 26.471,36 Punkten. In den Handel ging der NASDAQ Composite 0,014 Prozent höher bei 26.587,90 Punkten, nach 26.584,06 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26.628,58 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26.447,72 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den NASDAQ Composite bereits um 0,428 Prozent nach oben. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor einem Monat, am 04.08.2026, den Stand von 26.584,99 Punkten. Der NASDAQ Composite wurde vor drei Monaten, am 04.06.2026, mit 26.830,96 Punkten bewertet. Der NASDAQ Composite erreichte vor einem Jahr, am 04.09.2025, den Wert von 21.707,69 Punkten.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13,93 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des NASDAQ Composite bereits bei 27.190,21 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 20.690,25 Zählern verzeichnet.

NASDAQ Composite-Top-Flop-Aktien

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Trend Micro (+ 12,93 Prozent auf 38,80 USD), AXT (+ 7,76 Prozent auf 60,56 USD), KLA (+ 7,41 Prozent auf 185,75 USD), Ultra Clean (+ 7,10 Prozent auf 71,32 USD) und TTM Technologies (+ 6,78 Prozent auf 123,22 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Autodesk (-8,12 Prozent auf 218,24 USD), US Global Investors (-6,73 Prozent auf 3,05 USD), Adobe (-6,17 Prozent auf 268,11 USD), Synopsys (-5,89 Prozent auf 391,77 USD) und Donegal Group B (-4,61 Prozent auf 23,37 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 13.027.924 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von NVIDIA mit 4,651 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier wird ein KGV von 3,46 erwartet. Die SIGA Technologies-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18,58 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets

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