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Handel in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Dienstagshandels im Minus

16.06.26 22:33 Uhr
Handel in New York: NASDAQ Composite zum Ende des Dienstagshandels im Minus | finanzen.net

Am Dienstag zogen sich die Anleger in New York zurück.

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Indizes
NASDAQ Composite Index
26.376,3 PKT -307,6 PKT -1,15%
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Am Dienstag notierte der NASDAQ Composite via NASDAQ zum Handelsende 1,15 Prozent leichter bei 26.376,34 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,127 Prozent auf 26.649,97 Punkte an der Kurstafel, nach 26.683,94 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 26.788,62 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 26.369,39 Punkten verzeichnete.

NASDAQ Composite-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.05.2026, erreichte der NASDAQ Composite einen Stand von 26.225,14 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 16.03.2026, den Stand von 22.374,18 Punkten. Der NASDAQ Composite lag vor einem Jahr, am 16.06.2025, bei 19.701,21 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 13,52 Prozent nach oben. In diesem Jahr schaffte es der NASDAQ Composite bereits bis auf ein Jahreshoch bei 27.190,21 Punkten. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Donegal Group B (+ 30,02 Prozent auf 23,69 USD), Red Robin Gourmet Burgers (+ 22,97 Prozent auf 6,05 USD), Comtech Telecommunications (+ 8,53 Prozent auf 2,99 USD), Innodata (+ 7,79 Prozent auf 107,42 USD) und FreightCar America (+ 7,59 Prozent auf 8,79 USD). Die schwächsten NASDAQ Composite-Aktien sind derweil AXT (-15,98 Prozent auf 93,04 USD), Veeco Instruments (-9,44 Prozent auf 75,20 USD), Monolithic Power Systems (-9,29 Prozent auf 1.498,77 USD), Lifetime Brands (-9,25 Prozent auf 8,34 USD) und Intel (-8,45 Prozent auf 117,05 USD).

NASDAQ Composite-Aktien mit dem größten Börsenwert

Das größte Handelsvolumen im NASDAQ Composite kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. Zuletzt wurden via NASDAQ 41.800.684 Aktien gehandelt. Mit 4,286 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im NASDAQ Composite derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Strategy (ex MicroStrategy)-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,62 erwartet. Die Grupo Financiero Galicia-Aktie offeriert Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 383,28 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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