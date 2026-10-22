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NYSE-Handel im Blick

Handel in New York: S&P 500 am Donnerstagnachmittag leichter

Handel in New York: S&P 500 am Donnerstagnachmittag leichter

Der S&P 500 zeigt sich heute mit negativen Notierungen.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allegion PLC
139.30 EUR -0.05 EUR -0.04 %
Charts | News | Analysen
Bloom Energy
187.40 EUR -28.10 EUR -13.04 %
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Coherent Corp.
201.60 EUR -16.20 EUR -7.44 %
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CoStar Group Inc.
31.10 EUR 1.72 EUR 5.87 %
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CSX Corp.
43.90 EUR 1.23 EUR 2.88 %
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Lam Research Corp.
204.90 EUR -29.10 EUR -12.44 %
Charts | News | Analysen
Lennar Corp.
74.00 EUR 5.66 EUR 8.28 %
Charts | News | Analysen
Lumentum Holdings Inc
686.80 EUR -69.70 EUR -9.21 %
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Moderna Inc
164.84 EUR -60.36 EUR -26.80 %
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NVIDIA Corp.
189.40 EUR -7.42 EUR -3.77 %
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Roper Technolgies Inc.
367.40 EUR 18.40 EUR 5.27 %
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Seagate Technology
592.00 EUR -36.00 EUR -5.73 %
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Western Union Company
5.50 EUR -0.01 EUR -0.15 %
Charts | News | Analysen
Indizes
S&P 500
7,646.82 USD -110.35 USD -1.42 %
News | Analysen

Um 20:00 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 1,35 Prozent tiefer bei 7.652,51 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 64,023 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,872 Prozent auf 7.689,54 Punkte an der Kurstafel, nach 7.757,17 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 7.702,94 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7.646,05 Punkten lag.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 0,652 Prozent abwärts. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 22.09.2026, den Stand von 7.764,64 Punkten. Vor drei Monaten, am 22.07.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7.498,96 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 22.10.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6.699,40 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 11,58 Prozent aufwärts. Bei 7.844,52 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten markiert.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Roper Technolgies (+ 9,65 Prozent auf 435,93 USD), Allegion (+ 9,64 Prozent auf 174,32 USD), Lennar (+ 7,62 Prozent auf 83,62 USD), CoStar Group (+ 6,75 Prozent auf 35,12 USD) und CSX (+ 6,74 Prozent auf 51,66 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Moderna (-25,10 Prozent auf 184,10 USD), Coherent (-12,89 Prozent auf 206,91 USD), Lam Research (-11,01 Prozent auf 232,10 USD), Bloom Energy (-10,70 Prozent auf 213,01 USD) und Lumentum (-10,38 Prozent auf 762,42 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 12.385.447 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,642 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Unter den S&P 500-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,77 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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