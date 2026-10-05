Handel in New York: S&P 500 am Montagmittag im Aufwind

NYSE-Handel im Blick

05.10.26 17:59 Uhr

Heute zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Um 17:57 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,50 Prozent höher bei 7.761,48 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 64,019 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,075 Prozent stärker bei 7.728,55 Punkten in den Handel, nach 7.722,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.763,44 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.727,59 Zählern.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7.718,60 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7.483,24 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 6.715,79 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 13,17 Prozent zu. Bei 7.816,70 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell PTC (+ 34,02 Prozent auf 193,03 USD), Cerebras Systems (+ 9,83 Prozent auf 182,79 USD), Bath Body Works (+ 7,75 Prozent auf 17,31 USD), AppLovin (+ 6,56 Prozent auf 285,82 USD) und Western Digital (+ 6,55 Prozent auf 442,49 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil CH Robinson Worldwide (-13,28 Prozent auf 136,77 USD), Chipotle Mexican Grill (-4,94 Prozent auf 30,76 USD), Lennar (-4,76 Prozent auf 76,01 USD), Bristol-Myers Squibb (-4,01 Prozent auf 58,70 USD) und Skyworks Solutions (-3,82 Prozent auf 81,78 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 7.208.500 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 5,044 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 15,22 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net