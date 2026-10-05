DAX 25.445 +0,8%ESt50 6.287 +0,7%MSCI World 4.953 +0,5%Top 10 Crypto 11,56 -1,3%Nas 27.477 +1,1%Bitcoin 76.469 +0,1%Euro 1,1236 +0,1%Öl 99,7 -0,6%Gold 4.152 +0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
NYSE-Handel im Blick

Handel in New York: S&P 500 am Montagmittag im Aufwind

Handel in New York: S&P 500 am Montagmittag im Aufwind

Heute zeigen sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AppLovin Corp
250.50 EUR 1.65 EUR 0.66 %
Charts | News | Analysen
Bath & Body Works
15.44 EUR 1.14 EUR 8.01 %
Charts | News | Analysen
Bristol-Myers Squibb Co.
52.07 EUR -0.91 EUR -1.72 %
Charts | News | Analysen
C.H. Robinson Worldwide Inc.
124.75 EUR -15.00 EUR -10.73 %
Charts | News | Analysen
Cerebras Systems Inc
181.55 USD 15.12 USD 9.08 %
Charts | News | Analysen
Aktie kaufen
Chipotle Mexican Grill Inc.
27.50 EUR 0.05 EUR 0.18 %
Charts | News | Analysen
Lennar Corp.
65.14 EUR -2.38 EUR -3.52 %
Charts | News | Analysen
Medtronic PLC
78.32 EUR 0.02 EUR 0.03 %
Charts | News | Analysen
NVIDIA Corp.
213.85 EUR 0.90 EUR 0.42 %
Charts | News | Analysen
PTC Inc
169.00 EUR -4.00 EUR -2.31 %
Charts | News | Analysen
Skyworks Solutions Inc.
74.34 EUR 0.80 EUR 1.09 %
Charts | News | Analysen
Western Digital Corp.
392.10 EUR -0.65 EUR -0.17 %
Charts | News | Analysen
Western Union Company
5.47 EUR 0.05 EUR 0.96 %
Charts | News | Analysen
Indizes
S&P 500
7,773.95 USD 51.23 USD 0.66 %
News | Analysen

Um 17:57 Uhr bewegt sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,50 Prozent höher bei 7.761,48 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 64,019 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,075 Prozent stärker bei 7.728,55 Punkten in den Handel, nach 7.722,72 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.763,44 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.727,59 Zählern.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 04.09.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7.718,60 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 02.07.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7.483,24 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 03.10.2025, bei 6.715,79 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 13,17 Prozent zu. Bei 7.816,70 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell PTC (+ 34,02 Prozent auf 193,03 USD), Cerebras Systems (+ 9,83 Prozent auf 182,79 USD), Bath Body Works (+ 7,75 Prozent auf 17,31 USD), AppLovin (+ 6,56 Prozent auf 285,82 USD) und Western Digital (+ 6,55 Prozent auf 442,49 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil CH Robinson Worldwide (-13,28 Prozent auf 136,77 USD), Chipotle Mexican Grill (-4,94 Prozent auf 30,76 USD), Lennar (-4,76 Prozent auf 76,01 USD), Bristol-Myers Squibb (-4,01 Prozent auf 58,70 USD) und Skyworks Solutions (-3,82 Prozent auf 81,78 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 7.208.500 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 5,044 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 15,22 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.