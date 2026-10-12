Handel in New York: S&P 500 beendet den Handel im Minus

NYSE-Handel im Blick

12.10.26 22:32 Uhr

Beim S&P 500 standen die Signale letztendlich auf Stabilisierung.

Schlussendlich ging der S&P 500 nahezu unverändert (minus 0,06 Prozent) bei 7.807,24 Punkten aus dem Handel. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 65,083 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,037 Prozent stärker bei 7.814,41 Punkten in den Handel, nach 7.811,54 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.821,67 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.796,94 Zählern.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7.656,98 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 10.07.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7.575,39 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 lag am vorherigen Handelstag, dem 10.10.2025, bei 6.552,51 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 13,83 Prozent zu. Bei 7.844,52 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten markiert.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell VF (+ 5,27 Prozent auf 15,79 USD), Medtronic (+ 3,90 Prozent auf 91,93 USD), Zimmer Biomet (+ 3,40 Prozent auf 92,17 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (+ 3,38 Prozent auf 742,96 USD) und Tyler Technologies (+ 3,15 Prozent auf 339,94 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Cerebras Systems (-10,69 Prozent auf 146,62 USD), Lumentum (-9,78 Prozent auf 995,41 USD), Coherent (-7,87 Prozent auf 288,02 USD), Carvana (-6,62 Prozent auf 59,51 USD) und Bloom Energy (-6,50 Prozent auf 262,28 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 20.670.897 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,931 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Titel auf

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 14,90 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net