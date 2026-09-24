Handel in New York: S&P 500 beendet die Sitzung mit Verlusten

Index-Performance

24.09.26 22:32 Uhr

Wenig Veränderung war am Donnerstag in New York zu beobachten.

Schlussendlich beendete der S&P 500 den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 7.704,13 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 63,848 Bio. Euro. Zum Start des Donnerstagshandels standen Verluste von 0,517 Prozent auf 7.666,19 Punkte an der Kurstafel, nach 7.706,03 Punkten am Vortag.

Bei 7.719,01 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tageshoch, während er hingegen mit 7.662,57 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang Gewinne von 0,147 Prozent. Noch vor einem Monat, am 24.08.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7.652,86 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.06.2026, erreichte der S&P 500 einen Stand von 7.358,22 Punkten. Vor einem Jahr, am 24.09.2025, wurde der S&P 500 mit 6.637,97 Punkten gehandelt.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 12,33 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7.816,70 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Aktuelle Gewinner und Verlierer im S&P 500

Die stärksten Einzelwerte im S&P 500 sind derzeit Everpure A (+ 11,15 Prozent auf 121,88 USD), Illumina (+ 7,25 Prozent auf 273,90 USD), Moderna (+ 6,98 Prozent auf 194,82 USD), Charles River Laboratories International (+ 6,17 Prozent auf 294,44 USD) und Perrigo Company (+ 6,07 Prozent auf 14,68 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil NortonLifeLock (-12,05 Prozent auf 23,07 USD), MGM Resorts International (-10,99 Prozent auf 33,69 USD), Akamai (-6,78 Prozent auf 110,41 USD), Rollins (-6,43 Prozent auf 30,40 USD) und Xylem (-5,50 Prozent auf 102,66 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 22.002.381 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit 4,845 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Mitglieder auf

Die First Republic Bank-Aktie weist mit 0,10 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 auf. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,01 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net