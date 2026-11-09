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S&P 500-Entwicklung

Handel in New York: S&P 500 mittags stärker

Handel in New York: S&P 500 mittags stärker

Für den S&P 500 geht es am Mittag aufwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Allstate Corp.
226.10 EUR -6.90 EUR -2.96 %
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Apple Inc.
312.75 EUR 4.25 EUR 1.38 %
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Arista Networks Inc Registered Shs
166.28 EUR 14.30 EUR 9.41 %
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Bloom Energy
177.20 EUR 23.20 EUR 15.06 %
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Broadridge Financial Solutions IncShs
168.90 EUR -0.10 EUR -0.06 %
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Centene Corp.
62.44 EUR -3.72 EUR -5.62 %
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Coherent Corp.
204.50 EUR 35.95 EUR 21.33 %
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First Republic Bank
0.00 USD 0.00 USD -50.0 %
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Gartner Inc.
169.30 EUR -1.90 EUR -1.11 %
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McCormick & Co. Inc.
42.50 EUR -0.59 EUR -1.37 %
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NRG Energy Inc.
82.48 EUR 8.60 EUR 11.64 %
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NVIDIA Corp.
158.28 EUR -9.22 EUR -5.50 %
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Quanta Services Inc.
496.70 EUR 15.70 EUR 3.26 %
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Western Union Company
6.12 EUR -0.08 EUR -1.23 %
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Indizes
S&P 500
7,537.53 USD 160.67 USD 2.18 %
News | Analysen

Der S&P 500 verbucht im NYSE-Handel um 17:56 Uhr Gewinne in Höhe von 2,12 Prozent auf 7.533,18 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 61,220 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 0,850 Prozent auf 7.439,54 Punkte an der Kurstafel, nach 7.376,86 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 7.541,22 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7.422,24 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 09.10.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7.811,54 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 07.08.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7.757,64 Punkte. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 07.11.2025, mit 6.728,80 Punkten bewertet.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 9,84 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7.844,52 Punkten. 6.316,91 Zähler beträgt hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Coherent (+ 33,55 Prozent auf 226,71 USD), NRG Energy (+ 19,88 Prozent auf 96,56 USD), Bloom Energy (+ 17,54 Prozent auf 196,90 USD), Arista Networks (+ 16,72 Prozent auf 185,77 USD) und Quanta Services (+ 14,61 Prozent auf 583,42 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen derweil NVIDIA (-6,16 Prozent auf 175,15 USD), Centene (-6,09 Prozent auf 69,65 USD), Allstate (-5,41 Prozent auf 252,30 USD), Gartner (-4,85 Prozent auf 188,47 USD) und McCormick (-4,59 Prozent auf 47,76 USD).

Blick in den S&P 500: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Das größte Handelsvolumen im S&P 500 kann derzeit die NVIDIA-Aktie aufweisen. 53.586.903 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie macht im S&P 500 mit 4,454 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Aktien im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,27 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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12:06 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
09:01 NVIDIA Outperform Bernstein Research
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research

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