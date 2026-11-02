DAX 25.981 +0,6%ESt50 6.176 +0,7%MSCI World 4.862 -1,5%Top 10 Crypto 10,07 -1,9%Nas 25.164 -1,1%Bitcoin 68.611 -2,1%Euro 1,1190 -0,1%Öl 104,3 -11,3%Gold 3.947 +1,9%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...
S&P 500-Performance im Fokus

Handel in New York: S&P 500 notiert zum Ende des Montagshandels im Minus

Handel in New York: S&P 500 notiert zum Ende des Montagshandels im Minus

Der S&P 500 erlitt am Montagabend Verluste.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Advance Auto Parts Inc.
40.23 EUR -0.53 EUR -1.30 %
Charts | News | Analysen
Alaska Air Group Inc.
32.26 EUR 0.39 EUR 1.22 %
Charts | News | Analysen
Apple Inc.
302.75 EUR -5.70 EUR -1.85 %
Charts | News | Analysen
Cerebras Systems Inc
96.36 USD -12.82 USD -11.74 %
Charts | News | Analysen
Everpure Inc Registered Shs -A-
105.55 EUR -8.10 EUR -7.13 %
Charts | News | Analysen
Fox Corp B
49.80 EUR -0.70 EUR -1.39 %
Charts | News | Analysen
Howmet Aerospace
177.95 EUR -2.90 EUR -1.60 %
Charts | News | Analysen
IDEXX Laboratories
576.20 EUR 57.60 EUR 11.11 %
Charts | News | Analysen
Intel Corp.
53.48 EUR -5.03 EUR -8.60 %
Charts | News | Analysen
Lumentum Holdings Inc
610.30 EUR -127.10 EUR -17.24 %
Charts | News | Analysen
Marvell Technology
154.18 EUR -19.82 EUR -11.39 %
Charts | News | Analysen
Pentair PLC
62.92 EUR 3.92 EUR 6.64 %
Charts | News | Analysen
Western Union Company
5.64 EUR 0.14 EUR 2.58 %
Charts | News | Analysen
Indizes
S&P 500
7,541.40 USD -38.67 USD -0.51 %
News | Analysen

Am Montag notierte der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss 0,51 Prozent tiefer bei 7.541,40 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 62,584 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,467 Prozent auf 7.615,47 Punkte an der Kurstafel, nach 7.580,07 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Montag bei 7.662,23 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7.539,38 Punkten erreichte.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 02.10.2026, wies der S&P 500 7.722,72 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7.489,72 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wies der S&P 500 6.840,20 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,96 Prozent aufwärts. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.844,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell IDEXX Laboratories (+ 21,85 Prozent auf 671,64 USD), Alaska Air Group (+ 7,22 Prozent auf 38,29 USD), Howmet Aerospace (+ 6,91 Prozent auf 212,99 USD), Pentair (+ 6,49 Prozent auf 70,56 USD) und Advance Auto Parts (+ 6,23 Prozent auf 47,92 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Lumentum (-18,59 Prozent auf 684,40 USD), Marvell Technology (-12,72 Prozent auf 171,41 USD), Cerebras Systems (-11,74 Prozent auf 96,36 USD), Everpure A (-10,40 Prozent auf 113,78 USD) und Intel (-8,80 Prozent auf 59,97 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im S&P 500 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 47.654.170 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 4,493 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,92 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Aktuelle Apple Aktie News

Werbung

Apple Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Apple nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
08:01 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
29.10.26 Apple Neutral UBS AG
26.10.26 Apple Overweight JP Morgan Chase & Co.
26.10.26 Apple Underperform Jefferies & Company Inc.
21.10.26 Apple Neutral UBS AG

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.