Handel in New York: S&P 500 notiert zum Ende des Montagshandels im Minus

S&P 500-Performance im Fokus

02.11.26 22:32 Uhr

Der S&P 500 erlitt am Montagabend Verluste.

Am Montag notierte der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss 0,51 Prozent tiefer bei 7.541,40 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 62,584 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Gewinn von 0,467 Prozent auf 7.615,47 Punkte an der Kurstafel, nach 7.580,07 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Montag bei 7.662,23 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7.539,38 Punkten erreichte.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat, am 02.10.2026, wies der S&P 500 7.722,72 Punkte auf. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7.489,72 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wies der S&P 500 6.840,20 Punkte auf.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,96 Prozent aufwärts. Der S&P 500 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 7.844,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind aktuell IDEXX Laboratories (+ 21,85 Prozent auf 671,64 USD), Alaska Air Group (+ 7,22 Prozent auf 38,29 USD), Howmet Aerospace (+ 6,91 Prozent auf 212,99 USD), Pentair (+ 6,49 Prozent auf 70,56 USD) und Advance Auto Parts (+ 6,23 Prozent auf 47,92 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Lumentum (-18,59 Prozent auf 684,40 USD), Marvell Technology (-12,72 Prozent auf 171,41 USD), Cerebras Systems (-11,74 Prozent auf 96,36 USD), Everpure A (-10,40 Prozent auf 113,78 USD) und Intel (-8,80 Prozent auf 59,97 USD).

S&P 500-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im S&P 500 sticht die Intel-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 47.654.170 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Apple-Aktie mit 4,493 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie gewährt Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,92 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net