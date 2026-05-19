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Index-Performance im Blick

Handel in New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittwochmittag fester

20.05.26 17:59 Uhr
Handel in New York: S&P 500 präsentiert sich am Mittwochmittag fester | finanzen.net

S&P 500-Handel am dritten Tag der Woche.

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Aktien
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Indizes
S&P 500
7.417,1 PKT 63,5 PKT 0,86%
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Der S&P 500 tendiert im NYSE-Handel um 17:57 Uhr um 0,97 Prozent fester bei 7.424,94 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 60,703 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,301 Prozent auf 7.375,72 Punkte an der Kurstafel, nach 7.353,61 Punkten am Vortag.

Das Tageshoch des S&P 500 betrug 7.435,69 Punkte, das Tagestief hingegen 7.357,46 Zähler.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verbucht der S&P 500 bislang ein Plus von 0,133 Prozent. Der S&P 500 stand noch vor einem Monat, am 20.04.2026, bei 7.109,14 Punkten. Vor drei Monaten, am 20.02.2026, lag der S&P 500 noch bei 6.909,51 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 20.05.2025, den Wert von 5.940,46 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 stieg der Index bereits um 8,26 Prozent. 7.517,12 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Bei 6.316,91 Punkten steht hingegen das Jahrestief.

Heutige Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Alaska Air Group (+ 9,64 Prozent auf 39,70 USD), United Airlines (+ 9,25 Prozent auf 97,36 USD), Super Micro Computer (+ 8,44 Prozent auf 33,14 USD), Delta Air Lines (+ 8,16 Prozent auf 73,29 USD) und AMD (Advanced Micro Devices) (+ 7,98 Prozent auf 447,10 USD). Unter den schwächsten S&P 500-Aktien befinden sich hingegen Hasbro (-7,96 Prozent auf 89,44 USD), Analog Devices (-6,73 Prozent auf 386,42 USD), CF Industries (-4,87 Prozent auf 121,63 USD), Target (-4,50 Prozent auf 121,51 USD) und Dow (-3,76 Prozent auf 36,32 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen

Das Handelsvolumen der Intel-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 17.532.992 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,644 Bio. Euro.

S&P 500-Fundamentaldaten im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Mit 11,02 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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