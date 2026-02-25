DAX25.289 +0,5%Est506.162 -0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,6000 -1,4%Nas22.878 -1,2%Bitcoin57.197 -0,6%Euro1,1797 -0,1%Öl70,91 -0,1%Gold5.185 +0,4%
Kursentwicklung im Fokus

Handel in New York: S&P 500 präsentiert sich schlussendlich leichter

26.02.26 22:32 Uhr
Handel in New York: S&P 500 präsentiert sich schlussendlich leichter | finanzen.net

Der S&P 500 verlor zum Handelsende an Wert.

Am Donnerstag stand der S&P 500 via NYSE letztendlich 0,54 Prozent im Minus bei 6.908,86 Punkten. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 54,753 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,080 Prozent auf 6.951,70 Punkte an der Kurstafel, nach 6.946,13 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 6.859,73 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6.947,25 Punkten.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0,110 Prozent. Vor einem Monat, am 26.01.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 6.950,23 Punkten auf. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 26.11.2025, bei 6.812,61 Punkten. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 26.02.2025, bei 5.956,06 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,735 Prozent aufwärts. Bei 7.002,28 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 6.775,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell J M Smucker (+ 8,82 Prozent auf 116,00 USD), Accenture (+ 8,29 Prozent auf 207,38 USD), TKO GROUP (+ 8,01 Prozent auf 223,81 USD), Expedia (+ 6,96 Prozent auf 217,93 USD) und Humana (+ 6,12 Prozent auf 186,83 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Universal Health Services (-11,44 Prozent auf 204,33 USD), EMCOR Group (-6,94 Prozent auf 746,18 USD), IPG Photonics (-6,76 Prozent auf 129,47 USD), Corning (-6,31 Prozent auf 150,30 USD) und Albemarle (-5,59 Prozent auf 184,93 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 76.659.579 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,965 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,42 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Übrigens: Albemarle und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

