Handel in New York: S&P 500 präsentiert sich schlussendlich leichter

Kursentwicklung im Fokus

Der S&P 500 verlor zum Handelsende an Wert.

Am Donnerstag stand der S&P 500 via NYSE letztendlich 0,54 Prozent im Minus bei 6.908,86 Punkten. Damit sind die im S&P 500 enthaltenen Werte 54,753 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart standen Gewinne von 0,080 Prozent auf 6.951,70 Punkte an der Kurstafel, nach 6.946,13 Punkten am Vortag.

Im Tagestief notierte der S&P 500 bei 6.859,73 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 6.947,25 Punkten.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche verbucht der S&P 500 bislang einen Gewinn von 0,110 Prozent. Vor einem Monat, am 26.01.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 6.950,23 Punkten auf. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 26.11.2025, bei 6.812,61 Punkten. Der S&P 500 stand vor einem Jahr, am 26.02.2025, bei 5.956,06 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 0,735 Prozent aufwärts. Bei 7.002,28 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des S&P 500. Bei 6.775,50 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell J M Smucker (+ 8,82 Prozent auf 116,00 USD), Accenture (+ 8,29 Prozent auf 207,38 USD), TKO GROUP (+ 8,01 Prozent auf 223,81 USD), Expedia (+ 6,96 Prozent auf 217,93 USD) und Humana (+ 6,12 Prozent auf 186,83 USD). Die Verlierer im S&P 500 sind derweil Universal Health Services (-11,44 Prozent auf 204,33 USD), EMCOR Group (-6,94 Prozent auf 746,18 USD), IPG Photonics (-6,76 Prozent auf 129,47 USD), Corning (-6,31 Prozent auf 150,30 USD) und Albemarle (-5,59 Prozent auf 184,93 USD).

Die teuersten Konzerne im S&P 500

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 76.659.579 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 3,965 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Unter den Aktien im Index weist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 9,42 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite auf.

Redaktion finanzen.net