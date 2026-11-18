Index-Performance im Blick

Der S&P 500 sank am Abend.

Letztendlich notierte der S&P 500 im NYSE-Handel 0,23 Prozent schwächer bei 7.323,63 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Wert von 62,442 Bio. Euro. In den Mittwochshandel ging der S&P 500 0,140 Prozent fester bei 7.350,83 Punkten, nach 7.340,53 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des S&P 500 betrug 7.285,76 Punkte, das Tageshoch hingegen 7.367,68 Zähler.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht sank der S&P 500 bereits um 2,53 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, mit 7.659,44 Punkten bewertet. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, bei 7.691,76 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, lag der S&P 500 bei 6.617,32 Punkten.

Der Index legte seit Jahresanfang 2026 bereits um 6,78 Prozent zu. Das S&P 500-Jahreshoch beträgt derzeit 7.844,52 Punkte. Bei 6.316,91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich derzeit Palo Alto Networks (+ 10,55 Prozent auf 341,93 USD), Generac (+ 9,87 Prozent auf 205,45 USD), Akamai (+ 8,34 Prozent auf 91,70 USD), TJX Cos (+ 8,05 Prozent auf 140,30 USD) und Perrigo Company (+ 7,49 Prozent auf 16,94 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Humana (-12,98 Prozent auf 385,78 USD), UnitedHealth (-10,21 Prozent auf 349,91 USD), Cerebras Systems (-9,63 Prozent auf 94,15 USD), Elevance Health (-7,63 Prozent auf 400,84 USD) und Centene (-7,03 Prozent auf 67,45 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 74.134.232 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Apple-Aktie dominiert den S&P 500 hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,672 Bio. Euro.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Aktien auf

2026 präsentiert die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Die Western Union Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 14,75 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net