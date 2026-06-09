Handel in New York: S&P 500 sackt letztendlich ab

Kursentwicklung

Der S&P 500 notierte schlussendlich im Minus.

Der S&P 500 tendierte im NYSE-Handel schlussendlich um 1,62 Prozent schwächer bei 7.266,99 Punkten. Der Börsenwert der im S&P 500 enthaltenen Werte beträgt damit 60,697 Bio. Euro. Zuvor ging der S&P 500 0,495 Prozent leichter bei 7.350,08 Punkten in den Handel, nach 7.386,65 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7.265,93 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7.396,56 Punkten.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Auf Wochensicht verzeichnet der S&P 500 bislang Verluste von 2,33 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, betrug der S&P 500-Kurs 7.398,93 Punkte. Vor drei Monaten, am 10.03.2026, wies der S&P 500 6.781,48 Punkte auf. Noch vor einem Jahr, am 10.06.2025, notierte der S&P 500 bei 6.038,81 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 gewann der Index bereits um 5,96 Prozent. Das S&P 500-Jahreshoch steht derzeit bei 7.620,90 Punkten. Bei 6.316,91 Punkten liegt hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Caseys General Stores (+ 20,29 Prozent auf 915,60 USD), Devon Energy (+ 5,74 Prozent auf 46,60 USD), Cerebras Systems (+ 4,64 Prozent auf 237,33 USD), J M Smucker (+ 4,15 Prozent auf 117,05 USD) und Lumentum (+ 3,83 Prozent auf 853,26 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen Super Micro Computer (-27,98 Prozent auf 29,27 USD), Generac (-8,38 Prozent auf 239,11 USD), Alaska Air Group (-7,64 Prozent auf 41,68 USD), Zebra Technologies (-7,43 Prozent auf 216,79 USD) und NRG Energy (-7,16 Prozent auf 120,65 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Das Handelsvolumen der Super Micro Computer-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. 46.568.872 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von NVIDIA mit 4,370 Bio. Euro im S&P 500 den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der S&P 500-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,30 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net