Handel in New York: S&P 500 steigt

S&P 500 aktuell

14.07.26 17:59 Uhr

S&P 500-Handel heute.

Am Dienstag bewegt sich der S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE 0,29 Prozent stärker bei 7.537,01 Punkten. Die S&P 500-Mitglieder kommen damit auf einen Börsenwert von 62,952 Bio. Euro. In den Dienstagshandel ging der S&P 500 0,292 Prozent stärker bei 7.537,25 Punkten, nach 7.515,34 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 7.513,23 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7.557,44 Punkten lag.

So bewegt sich der S&P 500 auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 12.06.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7.431,46 Punkten auf. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 14.04.2026, den Stand von 6.967,38 Punkten. Der S&P 500 lag noch vor einem Jahr, am 14.07.2025, bei 6.268,56 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,89 Prozent zu. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7.620,90 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten markiert.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit Monolithic Power Systems (+ 7,70 Prozent auf 1.390,86 USD), Dell Technologies (+ 7,41 Prozent auf 458,76 USD), Lumentum (+ 7,21) Prozent auf 823,56 USD), Goldman Sachs (+ 6,61 Prozent auf 1.115,00 USD) und NetApp (+ 6,55 Prozent auf 174,67 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil IBM (-26,16 Prozent auf 214,31 USD), Biogen (-9,08 Prozent auf 190,04 USD), Stryker (-6,88 Prozent auf 308,65 USD), HCA (-6,76 Prozent auf 364,33 USD) und Intuitive Surgical (-6,75 Prozent auf 379,63 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 8.479.279 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 hat die NVIDIA-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 4,483 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der S&P 500-Titel

Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Western Union Company-Aktie präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung mit 11,66 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net