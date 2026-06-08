Handel in New York: S&P 500 verbucht am Nachmittag Verluste

S&P 500-Performance im Blick

Der S&P 500 sinkt am Nachmittag.

Um 20:00 Uhr notiert der S&P 500 im NYSE-Handel 0,89 Prozent schwächer bei 7.339,51 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 60,598 Bio. Euro wert. In den Handel ging der S&P 500 0,577 Prozent fester bei 7.448,45 Punkten, nach 7.405,73 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.237,85 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.483,15 Zählern.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 08.05.2026, den Wert von 7.398,93 Punkten. Vor drei Monaten, am 09.03.2026, stand der S&P 500 noch bei 6.795,99 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 09.06.2025, den Wert von 6.005,88 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 7,01 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des S&P 500 beträgt derzeit 7.620,90 Punkte. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 6.316,91 Zählern.

S&P 500-Top-Flop-Liste

Zu den stärksten Einzelwerten im S&P 500 zählen derzeit J M Smucker (+ 9,70 Prozent auf 111,64 USD), Alexandria Real Estate Equities (+ 8,65 Prozent auf 54,61 USD), Pool (+ 6,92) Prozent auf 193,48 USD), Alaska Air Group (+ 5,30 Prozent auf 44,48 USD) und Amphenol (+ 4,92 Prozent auf 150,67 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Coherent (-12,00 Prozent auf 353,69 USD), Lumentum (-9,47 Prozent auf 810,58 USD), Super Micro Computer (-9,39 Prozent auf 39,86 USD), Corning (-8,94 Prozent auf 170,78 USD) und QUALCOMM (-7,99 Prozent auf 200,38 USD) unter Druck.

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf

Das Handelsvolumen der NVIDIA-Aktie ist im S&P 500 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via NYSE 21.306.270 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 mit 4,300 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder

Im S&P 500 präsentiert die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Western Union Company-Aktie bietet Anlegern 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,50 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net