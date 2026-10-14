DAX 25.299 +0,2%ESt50 6.190 +0,4%MSCI World 4.965 +0,0%Top 10 Crypto 10,74 -2,4%Nas 26.650 -2,0%Bitcoin 73.084 -1,6%Euro 1,1155 -0,4%Öl 106,0 +0,3%Gold 4.094 -1,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Kursentwicklung im Fokus

Handel in New York: S&P 500 verbucht am Nachmittag Verluste

Handel in New York: S&P 500 verbucht am Nachmittag Verluste

Der S&P 500 bewegt sich heute auf rotem Terrain.

Werte in diesem Artikel
Aktien
AbbVie Inc
243.60 EUR -4.60 EUR -1.85 %
Charts | News | Analysen
Akamai Inc.
81.76 EUR -7.59 EUR -8.49 %
Charts | News | Analysen
Bloom Energy
212.50 EUR -12.50 EUR -5.56 %
Charts | News | Analysen
Bristol-Myers Squibb Co.
51.53 EUR 1.06 EUR 2.10 %
Charts | News | Analysen
Coherent Corp.
239.10 EUR -14.90 EUR -5.87 %
Charts | News | Analysen
Dell Technologies
460.00 EUR -54.30 EUR -10.56 %
Charts | News | Analysen
Eli Lilly
1,086.40 EUR 46.40 EUR 4.46 %
Charts | News | Analysen
Flex Ltd Registered Shs
98.28 EUR -5.06 EUR -4.90 %
Charts | News | Analysen
Medtronic PLC
83.30 EUR 0.78 EUR 0.95 %
Charts | News | Analysen
Merck Co.
131.16 EUR -0.12 EUR -0.09 %
Charts | News | Analysen
NVIDIA Corp.
197.48 EUR -6.02 EUR -2.96 %
Charts | News | Analysen
Pfizer Inc.
26.46 EUR 1.16 EUR 4.56 %
Charts | News | Analysen
Western Union Company
5.41 EUR -0.11 EUR -2.06 %
Charts | News | Analysen
Indizes
S&P 500
7,705.26 USD -100.19 USD -1.28 %
News | Analysen

Um 20:00 Uhr steht im NYSE-Handel ein Minus von 1,35 Prozent auf 7.700,29 Punkte an der S&P 500-Kurstafel. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 65,095 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,431 Prozent auf 7.771,78 Punkte an der Kurstafel, nach 7.805,45 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Mittwoch bei 7.698,75 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7.789,15 Punkten erreichte.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 1,44 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7.619,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7.543,59 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6.644,31 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 12,27 Prozent aufwärts. Bei 7.844,52 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Merck (+ 4,11 Prozent auf 147,81 USD), Bristol-Myers Squibb (+ 3,99 Prozent auf 58,93 USD), Eli Lilly (+ 3,94 Prozent auf 1.212,48 USD), AbbVie (+ 3,91 Prozent auf 285,10 USD) und Pfizer (+ 3,89 Prozent auf 29,48 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Dell Technologies (-11,76 Prozent auf 505,13 USD), Flex (-9,56 Prozent auf 100,28 USD), Bloom Energy (-9,25 Prozent auf 239,07 USD), Akamai (-9,15 Prozent auf 90,79 USD) und Coherent (-9,04 Prozent auf 263,78 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 12.064.450 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,866 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

Aktuelle NVIDIA Aktie News

Werbung

NVIDIA Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für NVIDIA nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.