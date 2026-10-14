Handel in New York: S&P 500 verbucht am Nachmittag Verluste

Kursentwicklung im Fokus

14.10.26 20:02 Uhr

Der S&P 500 bewegt sich heute auf rotem Terrain.

Um 20:00 Uhr steht im NYSE-Handel ein Minus von 1,35 Prozent auf 7.700,29 Punkte an der S&P 500-Kurstafel. Insgesamt kommt der S&P 500 damit auf einen Börsenwert in Höhe von 65,095 Bio. Euro. Zum Handelsstart standen Verluste von 0,431 Prozent auf 7.771,78 Punkte an der Kurstafel, nach 7.805,45 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des S&P 500 lag am Mittwoch bei 7.698,75 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 7.789,15 Punkten erreichte.

S&P 500 seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 1,44 Prozent nach unten. Noch vor einem Monat, am 14.09.2026, erreichte der S&P 500 einen Wert von 7.619,98 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.07.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7.543,59 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 14.10.2025, erreichte der S&P 500 einen Wert von 6.644,31 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 kletterte der Index bereits um 12,27 Prozent aufwärts. Bei 7.844,52 Punkten schaffte es der S&P 500 bislang auf ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im S&P 500

Zu den Gewinner-Aktien im S&P 500 zählen derzeit Merck (+ 4,11 Prozent auf 147,81 USD), Bristol-Myers Squibb (+ 3,99 Prozent auf 58,93 USD), Eli Lilly (+ 3,94 Prozent auf 1.212,48 USD), AbbVie (+ 3,91 Prozent auf 285,10 USD) und Pfizer (+ 3,89 Prozent auf 29,48 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Dell Technologies (-11,76 Prozent auf 505,13 USD), Flex (-9,56 Prozent auf 100,28 USD), Bloom Energy (-9,25 Prozent auf 239,07 USD), Akamai (-9,15 Prozent auf 90,79 USD) und Coherent (-9,04 Prozent auf 263,78 USD).

Die meistgehandelten S&P 500-Aktien

Die NVIDIA-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im S&P 500 auf. 12.064.450 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 4,866 Bio. Euro macht die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Die Western Union Company-Aktie weist 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 15,03 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.net