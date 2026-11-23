Marktbericht

Der S&P 500 zeigt heute eine klare positive Entwicklung.

Der S&P 500 tendiert im NYSE-Handel um 20:00 Uhr um 4,59 Prozent höher bei 7.227,72 Punkten. Der Börsenwert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 58,247 Bio. Euro. Zum Beginn des Montagshandels stand ein Zuschlag von 4,99 Prozent auf 7.255,32 Punkte an der Kurstafel, nach 6.910,39 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den S&P 500 bis auf 7.152,66 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7.295,60 Zählern.

S&P 500-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Der S&P 500 lag noch vor einem Monat, am 23.10.2026, bei 7.623,68 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 21.08.2026, mit 7.674,37 Punkten bewertet. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 21.11.2025, bei 6.602,99 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2026 bereits um 5,38 Prozent. 7.844,52 Punkte markierten den Höchststand des S&P 500 im laufenden Jahr. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6.316,91 Punkten.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell NVIDIA (+ 30,79 Prozent auf 164,18 USD), Dell Technologies (+ 20,88 Prozent auf 336,06 USD), Bloom Energy (+ 18,28 Prozent auf 168,42 USD), Micron Technology (+ 18,27 Prozent auf 703,12 USD) und Marvell Technology (+ 17,35 Prozent auf 143,50 USD). Auf der Verliererseite im S&P 500 stehen derweil Tyson Foods (-4,07 Prozent auf 62,47 USD), International Paper (-3,85 Prozent auf 29,19 USD), Tractor Supply (-2,71 Prozent auf 37,40 USD), Elevance Health (-2,67 Prozent auf 383,94 USD) und Constellation Brands A (-2,54 Prozent auf 138,27 USD).

Welche Aktien im S&P 500 die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 126.694.786 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die Apple-Aktie weist im S&P 500 mit 4,524 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte im Blick

Die First Republic Bank-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten. Mit 15,27 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie an.

Redaktion Finanzen.net