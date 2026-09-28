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S&P 500 im Fokus

Handel in New York: S&P 500 verbucht Verluste

Handel in New York: S&P 500 verbucht Verluste

Der S&P 500 zeigt sich aktuell in Rot.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Bloom Energy
231.00 EUR -26.50 EUR -10.29 %
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Carvana Co Registered Shs -A-
56.01 EUR -0.19 EUR -0.34 %
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28.60 EUR 1.10 EUR 4.00 %
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Everpure Inc Registered Shs -A-
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Gap Inc.
18.90 EUR 0.01 EUR 0.05 %
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Intel Corp.
101.50 EUR -7.66 EUR -7.02 %
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Intuitive Surgical Inc
365.85 EUR 11.45 EUR 3.23 %
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77.70 EUR 0.14 EUR 0.18 %
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NVIDIA Corp.
202.30 EUR 5.68 EUR 2.89 %
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Palo Alto Networks Inc
344.05 EUR 15.40 EUR 4.69 %
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Indizes
S&P 500
7,698.24 USD -45.17 USD -0.58 %
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Am Montag notiert der S&P 500 um 20:00 Uhr via NYSE 0,53 Prozent schwächer bei 7.702,43 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 63,619 Bio. Euro. Zum Start des Montagshandels standen Verluste von 0,435 Prozent auf 7.709,72 Punkte an der Kurstafel, nach 7.743,41 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Montag bei 7.724,15 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7.666,60 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Vor einem Monat, am 28.08.2026, lag der S&P 500-Kurs bei 7.711,76 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 erreichte am vorherigen Handelstag, dem 26.06.2026, einen Stand von 7.354,02 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 wurde am vorherigen Handelstag, dem 26.09.2025, mit 6.643,70 Punkten bewertet.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 12,31 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7.816,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten verzeichnet.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Gap (+ 5,38 Prozent auf 23,00 USD), Palo Alto Networks (+ 4,51 Prozent auf 391,63 USD), Chipotle Mexican Grill (+ 4,17 Prozent auf 32,64 USD), Everpure A (+ 2,90 Prozent auf 129,66 USD) und Intuitive Surgical (+ 2,49 Prozent auf 415,25 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Bloom Energy (-8,28 Prozent auf 264,81 USD), Carvana (-7,95 Prozent auf 59,89 USD), DoorDash (-6,40 Prozent auf 180,99 USD), QUALCOMM (-6,07 Prozent auf 189,72 USD) und Intel (-6,01 Prozent auf 115,61 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 17.866.452 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 4,766 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Mit 14,79 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG

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