Handel in New York: S&P 500 verbucht zum Handelsende Verluste

S&P 500-Performance im Blick

04.09.26 22:33 Uhr

Der S&P 500 verlor letztendlich an Boden.

Am Freitag tendierte der S&P 500 via NYSE schlussendlich 0,38 Prozent leichter bei 7.718,60 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 61,405 Bio. Euro. Zum Start des Freitagshandels standen Verluste von 0,165 Prozent auf 7.734,95 Punkte an der Kurstafel, nach 7.747,71 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 7.706,12 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Freitag markierte der Index hingegen bei 7.750,19 Punkten.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 0,274 Prozent aufwärts. Der S&P 500 verzeichnete vor einem Monat, am 04.08.2026, den Stand von 7.736,52 Punkten. Der S&P 500 stand vor drei Monaten, am 04.06.2026, bei 7.584,31 Punkten. Der S&P 500 notierte noch vor einem Jahr, am 04.09.2025, bei 6.502,08 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresbeginn 2026 bereits um 12,54 Prozent nach oben. In diesem Jahr steht das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7.816,70 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten markiert.

Tops und Flops im S&P 500

Die stärksten Aktien im S&P 500 sind derzeit Sandisk (+ 11,90 Prozent auf 1.740,00 USD), Cerebras Systems (+ 10,30 Prozent auf 210,05 USD), KLA (+ 7,32 Prozent auf 185,60 USD), Marvell Technology (+ 7,05 Prozent auf 223,55 USD) und Coherent (+ 6,60 Prozent auf 281,86 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Autodesk (-8,26 Prozent auf 217,90 USD), Adobe (-6,73 Prozent auf 266,51 USD), Equifax (-6,37 Prozent auf 177,05 USD), PTC (-6,04 Prozent auf 141,02 USD) und Tesla (-5,92 Prozent auf 354,08 USD).

Diese S&P 500-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im S&P 500 ist die NVIDIA-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 33.481.196 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie macht im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,651 Bio. Euro.

S&P 500-Fundamentaldaten im Blick

2026 präsentiert die First Republic Bank-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500. Unter den Aktien im Index präsentiert die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,64 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.net