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S&P 500-Kursentwicklung

Handel in New York: S&P 500 verliert zum Handelsende

Handel in New York: S&P 500 verliert zum Handelsende

Der S&P 500 fiel am fünften Tag der Woche.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Cadence Design Systems Inc.
289.55 EUR -28.30 EUR -8.90 %
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Casey's General Stores Inc
716.00 EUR 17.60 EUR 2.52 %
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DXC Technology
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First Republic Bank
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Intuitive Surgical Inc
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Netflix Inc.
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NVIDIA Corp.
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Robinhood
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Seagate Technology
686.00 EUR 32.00 EUR 4.89 %
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Synopsys Inc.
333.50 EUR -38.50 EUR -10.35 %
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Travelers Inc (Travelers Companies)
291.80 EUR 6.20 EUR 2.17 %
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Western Union Company
7.20 EUR 0.05 EUR 0.76 %
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Indizes
S&P 500
7,457.69 USD -76.08 USD -1.01 %
News | Analysen

Am Freitag verlor der S&P 500 via NYSE zum Handelsschluss 1,01 Prozent auf 7.457,69 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 62,747 Bio. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Verlust von 1,23 Prozent auf 7.441,18 Punkte an der Kurstafel, nach 7.533,77 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 7.431,26 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7.498,47 Punkten verzeichnete.

S&P 500 seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn gab der S&P 500 bereits um 1,19 Prozent nach. Vor einem Monat, am 17.06.2026, stand der S&P 500 noch bei 7.420,10 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 17.04.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7.126,06 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 17.07.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6.297,36 Punkte.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2026 bereits um 8,74 Prozent nach oben. Das S&P 500-Jahreshoch liegt derzeit bei 7.620,90 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten registriert.

Tops und Flops im S&P 500

Die Gewinner-Aktien im S&P 500 sind aktuell Travelers (+ 9,22 Prozent auf 368,98 USD), Western Union Company (+ 6,47 Prozent auf 8,88 USD), Seagate Technology (+ 5,66 Prozent auf 787,66 USD), Centene (+ 3,99 Prozent auf 66,44 USD) und Caseys General Stores (+ 3,88 Prozent auf 859,12 USD). Flop-Aktien im S&P 500 sind derweil Intuitive Surgical (-14,15 Prozent auf 345,42 USD), Cadence Design Systems (-9,47 Prozent auf 330,11 USD), Synopsys (-7,85 Prozent auf 384,28 USD), Netflix (-7,26 Prozent auf 68,95 USD) und Robinhood (-5,72 Prozent auf 99,96 USD).

Welche Aktien im S&P 500 das größte Handelsvolumen aufweisen

Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NYSE 38.817.502 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 4,491 Bio. Euro. Damit macht die Aktie im S&P 500 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Western Union Company-Anleger werden 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 10,97 Prozent gelockt.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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DatumRatingAnalyst
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
08.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
21.05.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
21.05.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.05.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets