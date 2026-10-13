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S&P 500 im Fokus

Handel in New York: S&P 500 zeigt sich letztendlich leichter

Handel in New York: S&P 500 zeigt sich letztendlich leichter

Der S&P 500 zeigte sich zum Handelsende wenig bewegt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Applied Materials Inc.
408.00 EUR -35.00 EUR -7.90 %
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CDW Corp (New)
135.15 EUR 6.60 EUR 5.13 %
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Charter Inc (A) (Charter Communications)
91.42 EUR 0.20 EUR 0.22 %
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Citigroup Inc.
114.40 EUR -2.60 EUR -2.22 %
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Domino's Pizza Inc.
266.00 EUR -11.00 EUR -3.97 %
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Expand Energy
79.65 EUR 2.08 EUR 2.68 %
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Flex Ltd Registered Shs
103.34 EUR -3.02 EUR -2.84 %
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Johnson & Johnson
220.00 EUR -16.40 EUR -6.94 %
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Medtronic PLC
82.52 EUR 0.32 EUR 0.39 %
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NVIDIA Corp.
203.50 EUR 0.35 EUR 0.17 %
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Oracle Corp.
128.20 EUR 5.52 EUR 4.50 %
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Valero Energy Corp.
406.00 EUR 11.00 EUR 2.78 %
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Western Union Company
5.53 EUR 0.05 EUR 0.95 %
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Indizes
S&P 500
7,805.45 USD -1.79 USD -0.02 %
News | Analysen

Schlussendlich schloss der S&P 500 nahezu unverändert (minus 0,02 Prozent) bei 7.805,45 Punkten. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 65,346 Bio. Euro. Zum Start des Dienstagshandels standen Verluste von 0,126 Prozent auf 7.797,38 Punkte an der Kurstafel, nach 7.807,24 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des S&P 500 lag am Dienstag bei 7.814,15 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 7.786,11 Punkten erreichte.

Jahreshoch und Jahrestief des S&P 500

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, verzeichnete der S&P 500 einen Wert von 7.656,98 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 13.07.2026, einen Stand von 7.515,34 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, betrug der S&P 500-Kurs 6.654,72 Punkte.

Der Index kletterte seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 13,81 Prozent aufwärts. In diesem Jahr liegt das Jahreshoch des S&P 500 bereits bei 7.844,52 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten verzeichnet.

S&P 500-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell CDW (+ 5,71 Prozent auf 151,97 USD), Valero Energy (+ 4,69 Prozent auf 456,46 USD), Charter A (+ 4,36 Prozent auf 106,95 USD), Oracle (+ 4,23 Prozent auf 143,20 USD) und Expand Energy (+ 4,01 Prozent auf 92,37 USD). Schwächer notieren im S&P 500 derweil Applied Materials (-6,69 Prozent auf 464,24 USD), Johnson Johnson (-5,73 Prozent auf 248,61 USD), Citigroup (-5,60 Prozent auf 124,53 USD), Flex (-5,42 Prozent auf 110,88 USD) und Dominos Pizza (-4,76 Prozent auf 296,10 USD).

Welche S&P 500-Aktien die höchste Marktkapitalisierung aufweisen

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 25.315.282 Aktien gehandelt. Die NVIDIA-Aktie weist im S&P 500 mit 4,942 Bio. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Dieses KGV weisen die S&P 500-Werte auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Mit 15,03 Prozent ist die höchste Dividendenrendite 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Western Union Company-Aktie zu erwarten.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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