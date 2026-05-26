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NYSE-Handel im Blick

Handel in New York: S&P 500 zeigt sich zum Handelsende schwächer

25.06.26 22:32 Uhr
Handel in New York: S&P 500 zeigt sich zum Handelsende schwächer | finanzen.net

Der S&P 500 wagte sich am vierten Tag der Woche nicht aus der Reserve.

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Indizes
S&P 500
7.357,5 PKT -0,7 PKT -0,01%
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Letztendlich beendete der S&P 500 den Donnerstagshandel nahezu unverändert (minus 0,01 Prozent) bei 7.357,49 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 61,365 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Gewinn von 0,803 Prozent auf 7.417,30 Punkte an der Kurstafel, nach 7.358,22 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte am Donnerstag sein Tageshoch bei 7.419,08 Einheiten, während der niedrigste Stand des Börsenbarometers bei 7.323,50 Punkten lag.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn ging es für den S&P 500 bereits um 1,91 Prozent abwärts. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel feiertagsbedingt. Der S&P 500 stand am vorherigen Handelstag, dem 22.05.2026, bei 7.473,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.03.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 6.591,90 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.06.2025, wies der S&P 500 einen Stand von 6.092,16 Punkten auf.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2026 bereits um 7,28 Prozent aufwärts. Bei 7.620,90 Punkten erreichte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten markiert.

Tops und Flops im S&P 500 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell Sandisk (+ 21,97 Prozent auf 2.335,00 USD), Bio-Techne (+ 20,08 Prozent auf 70,70 USD), Micron Technology (+ 15,74 Prozent auf 1.213,56 USD), Applied Materials (+ 13,42 Prozent auf 668,00 USD) und Corning (+ 10,78 Prozent auf 228,01 USD). Die Flop-Titel im S&P 500 sind derweil Cerebras Systems (-7,54 Prozent auf 168,52 USD), Apple (-6,12 Prozent auf 275,15 USD), TJX Cos (-6,04 Prozent auf 155,19 USD), Ross Stores (-5,89 Prozent auf 215,13 USD) und Dell Technologies (-5,67 Prozent auf 409,45 USD).

S&P 500-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 41.095.628 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Die NVIDIA-Aktie nimmt im S&P 500, nach Marktkapitalisierung gewichtet, mit 4,263 Bio. Euro den größten Anteil ein.

Fundamentaldaten der S&P 500-Aktien

Unter den S&P 500-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Western Union Company-Aktie bietet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 12,67 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.net

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Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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