Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Donnerstagshandels freundlich

S&P 500-Performance

Zum Handelsschluss wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Am Donnerstag ging es im S&P 500 via NYSE zum Handelsende um 1,08 Prozent auf 7.500,58 Punkte aufwärts. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 61,734 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 1,19 Prozent stärker bei 7.508,43 Punkten, nach 7.420,10 Punkten am Vortag.

Bei 7.468,32 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7.511,07 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der S&P 500 bereits um 0,215 Prozent nach. Vor einem Monat, am 18.05.2026, stand der S&P 500 noch bei 7.403,05 Punkten. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 18.03.2026, bei 6.624,70 Punkten. Vor einem Jahr, am 18.06.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 5.980,87 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 9,36 Prozent zu Buche. Bei 7.620,90 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten verzeichnet.

S&P 500-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell CarMax (+ 13,14 Prozent auf 53,66 USD), Sandisk (+ 11,54 Prozent auf 2.184,75 USD), Corning (+ 11,13 Prozent auf 194,92 USD), Intel (+ 10,64 Prozent auf 133,99 USD) und Super Micro Computer (+ 10,37 Prozent auf 30,66 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Accenture (-17,97 Prozent auf 127,98 USD), Cognizant (-10,49 Prozent auf 43,70 USD), Kroger (-8,43 Prozent auf 56,61 USD), Omnicom Group (-6,50 Prozent auf 71,35 USD) und L3Harris Technologies (-5,86 Prozent auf 294,82 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die NVIDIA-Aktie. 101.267.258 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,356 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,81 Prozent bei der Western Union Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.net