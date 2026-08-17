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S&P 500-Performance

Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels freundlich

Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels freundlich

Zum Handelsschluss wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Alexandria Real Estate Equities Inc.
42.00 EUR 2.41 EUR 6.09 %
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Dell Technologies
372.85 EUR -28.30 EUR -7.05 %
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84.50 EUR 11.96 EUR 16.49 %
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First Republic Bank
0.00 USD 0.00 USD -33.33 %
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Keysight Technologies Inc
295.15 EUR -13.50 EUR -4.37 %
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Lam Research Corp.
273.30 EUR -3.90 EUR -1.41 %
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Marvell Technology
202.00 EUR 16.80 EUR 9.07 %
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Merck Co.
130.30 EUR 12.56 EUR 10.67 %
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Moderna Inc
151.14 EUR 96.67 EUR 177.47 %
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NVIDIA Corp.
186.96 EUR -2.90 EUR -1.53 %
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Seagate Technology
712.00 EUR -92.00 EUR -11.44 %
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Under Armour Inc.
4.40 EUR -0.04 EUR -1.01 %
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Western Digital Corp.
396.15 EUR -34.35 EUR -7.98 %
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Western Union Company
6.25 EUR 0.01 EUR 0.22 %
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Indizes
S&P 500
7,707.98 USD 16.22 USD 0.21 %
News | Analysen

Am Mittwoch ging es im S&P 500 via NYSE zum Handelsende um 0,21 Prozent auf 7.707,98 Punkte aufwärts. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 62,273 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,387 Prozent stärker bei 7.721,53 Punkten, nach 7.691,76 Punkten am Vortag.

Bei 7.700,07 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7.743,93 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der S&P 500 bereits um 1,06 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7.457,69 Punkten auf. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, bei 7.353,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6.411,37 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 12,39 Prozent zu Buche. Bei 7.816,70 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten verzeichnet.

S&P 500-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Moderna (+ 176,97 Prozent auf 174,38 USD), Estée Lauder Companies (+ 16,30 Prozent auf 98,01 USD), Merck (+ 12,60 Prozent auf 152,20 USD), Alexandria Real Estate Equities (+ 10,27 Prozent auf 50,55 USD) und Marvell Technology (+ 9,85 Prozent auf 237,27 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Seagate Technology (-7,87 Prozent auf 832,56 USD), Western Digital (-6,87 Prozent auf 462,09 USD), Dell Technologies (-6,64 Prozent auf 437,55 USD), Lam Research (-6,33 Prozent auf 307,17 USD) und Keysight Technologies (-6,32 Prozent auf 319,45 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Moderna-Aktie. 38.125.925 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,696 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,67 Prozent bei der Western Union Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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11.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
10.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
03.08.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
22.07.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
29.06.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research

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