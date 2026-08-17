Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels freundlich

S&P 500-Performance

19.08.26 22:32 Uhr

Zum Handelsschluss wagten sich die Anleger in New York aus der Reserve.

Am Mittwoch ging es im S&P 500 via NYSE zum Handelsende um 0,21 Prozent auf 7.707,98 Punkte aufwärts. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 62,273 Bio. Euro. In den Handel ging der S&P 500 0,387 Prozent stärker bei 7.721,53 Punkten, nach 7.691,76 Punkten am Vortag.

Bei 7.700,07 Einheiten erreichte der S&P 500 sein Tagestief, während er hingegen mit 7.743,93 Punkten den höchsten Stand markierte.

S&P 500-Performance auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn gab der S&P 500 bereits um 1,06 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.07.2026, wies der S&P 500 einen Stand von 7.457,69 Punkten auf. Der S&P 500 bewegte sich noch vor drei Monaten, am 19.05.2026, bei 7.353,61 Punkten. Vor einem Jahr, am 19.08.2025, wurde der S&P 500 mit einer Bewertung von 6.411,37 Punkten gehandelt.

Auf Jahressicht 2026 schlägt ein Plus von 12,39 Prozent zu Buche. Bei 7.816,70 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Punkten verzeichnet.

S&P 500-Tops und -Flops

Die Top-Aktien im S&P 500 sind aktuell Moderna (+ 176,97 Prozent auf 174,38 USD), Estée Lauder Companies (+ 16,30 Prozent auf 98,01 USD), Merck (+ 12,60 Prozent auf 152,20 USD), Alexandria Real Estate Equities (+ 10,27 Prozent auf 50,55 USD) und Marvell Technology (+ 9,85 Prozent auf 237,27 USD). Die schwächsten S&P 500-Aktien sind derweil Seagate Technology (-7,87 Prozent auf 832,56 USD), Western Digital (-6,87 Prozent auf 462,09 USD), Dell Technologies (-6,64 Prozent auf 437,55 USD), Lam Research (-6,33 Prozent auf 307,17 USD) und Keysight Technologies (-6,32 Prozent auf 319,45 USD).

Die teuersten S&P 500-Konzerne

Die Aktie im S&P 500 mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Moderna-Aktie. 38.125.925 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Im S&P 500 weist die NVIDIA-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 4,696 Bio. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Fokus

Die First Republic Bank-Aktie hat 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den S&P 500-Werten inne. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 12,67 Prozent bei der Western Union Company-Aktie an.

Redaktion finanzen.net