Handel in New York: S&P 500 zum Ende des Mittwochshandels im Minus

S&P 500 aktuell

22.07.26 22:32 Uhr

So performte der S&P 500 am Mittwoch zum Handelsschluss.

Der S&P 500 schloss den Handelstag nahezu unverändert (minus 0,14 Prozent) bei 7.498,96 Punkten ab. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 61,703 Bio. Euro wert. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,192 Prozent auf 7.494,77 Punkte an der Kurstafel, nach 7.509,20 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 7.525,94 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Mittwoch markierte der Index hingegen bei 7.485,85 Punkten.

So bewegt sich der S&P 500 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht gewann der S&P 500 bereits um 0,131 Prozent. Der S&P 500 notierte noch vor einem Monat, am 22.06.2026, bei 7.472,79 Punkten. Der S&P 500 verzeichnete vor drei Monaten, am 22.04.2026, den Stand von 7.137,90 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 22.07.2025, verzeichnete der S&P 500 einen Stand von 6.309,62 Punkten.

Für den Index ging es seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 9,34 Prozent nach oben. Bei 7.620,90 Punkten verzeichnete der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Bei 6.316,91 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Aufsteiger und Absteiger im S&P 500

Zu den Top-Aktien im S&P 500 zählen aktuell Super Micro Computer (+ 19,84 Prozent auf 30,56 USD), Wabtec (+ 10,04 Prozent auf 290,00 USD), Dell Technologies (+ 9,32 Prozent auf 441,80 USD), NRG Energy (+ 6,37 Prozent auf 139,98 USD) und Expand Energy (+ 5,18 Prozent auf 93,17 USD). Zu den schwächsten S&P 500-Aktien zählen hingegen ServiceNow (-6,47 Prozent auf 95,46 USD), PTC (-6,34 Prozent auf 113,11 USD), Palantir (-6,10 Prozent auf 124,57 USD), Coinbase (-5,53 Prozent auf 166,12 USD) und DoorDash (-5,48 Prozent auf 177,73 USD).

Welche S&P 500-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 32.930.067 Aktien wurden zuletzt via NYSE gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,311 Bio. Euro weist die NVIDIA-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der S&P 500-Werte im Blick

Im S&P 500 hat die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 11,02 Prozent kristallisiert sich die Dividendenrendite der Perrigo Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index heraus.

Redaktion finanzen.net