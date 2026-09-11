Handel in New York: S&P 500 zum Handelsende stärker

Index im Fokus

11.09.26 22:32 Uhr

Am Freitag zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Zum Handelsende bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,86 Prozent fester bei 7.656,98 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 61,233 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der S&P 500 0,914 Prozent fester bei 7.661,08 Punkten, nach 7.591,70 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 7.636,75 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7.677,02 Punkten lag.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der S&P 500 bereits um 0,788 Prozent zurück. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 11.08.2026, den Wert von 7.728,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7.394,30 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, notierte der S&P 500 bei 6.587,47 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 11,64 Prozent. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7.816,70 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6.316,91 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Hewlett Packard Enterprise (+ 12,44 Prozent auf 62,09 USD), Dell Technologies (+ 11,98 Prozent auf 567,29 USD), NetApp (+ 8,54 Prozent auf 199,28 USD), HP (+ 8,40 Prozent auf 35,48 USD) und CDW (+ 7,85 Prozent auf 153,79 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Albemarle (-3,76 Prozent auf 117,52 USD), Seagate Technology (-3,73 Prozent auf 830,17 USD), Sandisk (-3,50 Prozent auf 1.633,35 USD), Western Digital (-2,98 Prozent auf 447,18 USD) und Edwards Lifesciences (-2,77 Prozent auf 84,37 USD) unter Druck.

Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Kraft Heinz Company-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 58.721.321 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,643 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,28 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net