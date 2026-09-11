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Index im Fokus

Handel in New York: S&P 500 zum Handelsende stärker

Handel in New York: S&P 500 zum Handelsende stärker

Am Freitag zeigten sich die Börsianer in New York zuversichtlich.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Albemarle Corp.
104.40 EUR -3.90 EUR -3.60 %
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CDW Corp (New)
132.50 EUR 9.70 EUR 7.90 %
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Dell Technologies
482.10 EUR 42.50 EUR 9.67 %
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Edwards Lifesciences Corp.
72.98 EUR -1.48 EUR -1.99 %
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Hewlett Packard Enterprise Co.
52.54 EUR 4.84 EUR 10.15 %
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HP Inc (ex Hewlett-Packard)
30.53 EUR 2.96 EUR 10.74 %
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Kraft Heinz Company
21.05 EUR -0.05 EUR -0.24 %
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Medtronic PLC
78.42 EUR -0.42 EUR -0.53 %
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NetApp Inc.
156.56 EUR -0.36 EUR -0.23 %
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NVIDIA Corp.
189.12 EUR 1.14 EUR 0.61 %
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Sandisk Corp
1,410.00 EUR -50.00 EUR -3.42 %
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Seagate Technology
714.00 EUR -32.00 EUR -4.29 %
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Western Digital Corp.
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Western Union Company
6.00 EUR -0.03 EUR -0.50 %
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Indizes
S&P 500
7,656.98 USD 65.28 USD 0.86 %
News | Analysen

Zum Handelsende bewegte sich der S&P 500 im NYSE-Handel 0,86 Prozent fester bei 7.656,98 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 61,233 Bio. Euro wert. In den Freitagshandel ging der S&P 500 0,914 Prozent fester bei 7.661,08 Punkten, nach 7.591,70 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 erreichte heute sein Tagestief bei 7.636,75 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 7.677,02 Punkten lag.

S&P 500-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche fiel der S&P 500 bereits um 0,788 Prozent zurück. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 11.08.2026, den Wert von 7.728,20 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 11.06.2026, wies der S&P 500 einen Wert von 7.394,30 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 11.09.2025, notierte der S&P 500 bei 6.587,47 Punkten.

Seit Jahresanfang 2026 gewann der Index bereits um 11,64 Prozent. Aktuell liegt der S&P 500 bei einem Jahreshoch von 7.816,70 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6.316,91 Zählern.

Top- und Flop-Aktien im S&P 500

Unter den Top-Aktien im S&P 500 befinden sich aktuell Hewlett Packard Enterprise (+ 12,44 Prozent auf 62,09 USD), Dell Technologies (+ 11,98 Prozent auf 567,29 USD), NetApp (+ 8,54 Prozent auf 199,28 USD), HP (+ 8,40 Prozent auf 35,48 USD) und CDW (+ 7,85 Prozent auf 153,79 USD). Am anderen Ende der S&P 500-Liste stehen hingegen Albemarle (-3,76 Prozent auf 117,52 USD), Seagate Technology (-3,73 Prozent auf 830,17 USD), Sandisk (-3,50 Prozent auf 1.633,35 USD), Western Digital (-2,98 Prozent auf 447,18 USD) und Edwards Lifesciences (-2,77 Prozent auf 84,37 USD) unter Druck.

Diese S&P 500-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Aktuell weist die Kraft Heinz Company-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. 58.721.321 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die NVIDIA-Aktie mit 4,643 Bio. Euro die dominierende Aktie im S&P 500.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier soll ein KGV von 0,10 zu Buche schlagen. Die Western Union Company-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 13,28 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: ilolab / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK
27.08.26 NVIDIA Buy UBS AG
27.08.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
27.08.26 NVIDIA Buy Jefferies & Company Inc.
27.08.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets

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