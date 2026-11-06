Handel in New York: S&P 500 zum Handelsstart mit Zuschlägen

S&P 500-Kursverlauf

06.11.26 16:00 Uhr

Das macht das Börsenbarometer in New York.

Um 15:57 Uhr verbucht der S&P 500 im NYSE-Handel Gewinne in Höhe von 0,99 Prozent auf 7.426,52 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 63,363 Bio. Euro wert. Zuvor ging der S&P 500 0,172 Prozent höher bei 7.366,39 Punkten in den Freitagshandel, nach 7.353,73 Punkten am Vortag.

Der S&P 500 verzeichnete bei 7.369,55 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Freitag 7.444,20 Einheiten.

S&P 500-Performance im Jahresverlauf

Seit Beginn der Woche fiel der S&P 500 bereits um 2,42 Prozent zurück. Der S&P 500 erreichte vor einem Monat, am 06.10.2026, einen Stand von 7.818,93 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor drei Monaten, am 06.08.2026, den Stand von 7.709,96 Punkten. Der S&P 500 erreichte vor einem Jahr, am 06.11.2025, den Wert von 6.720,32 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2026 stieg der Index bereits um 8,28 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der S&P 500 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7.844,52 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6.316,91 Zählern.

Das sind die Tops und Flops im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich aktuell AMD (Advanced Micro Devices) (+ 11,67 Prozent auf 451,58 USD), Lam Research (+ 11,09 Prozent auf 205,73 USD), Airbnb (+ 10,79 Prozent auf 188,49 USD), Coherent (+ 10,50 Prozent auf 187,59 USD) und Sandisk (+ 10,08 Prozent auf 887,75 USD). Schwächer notieren im S&P 500 hingegen DENTSPLY SIRONA (-13,78 Prozent auf 8,70 USD), Microchip Technology (-6,14 Prozent auf 60,87 USD), Monster Beverage (-5,71 Prozent auf 45,10 USD), Gartner (-5,14 Prozent auf 187,89 USD) und Charter A (-4,66 Prozent auf 120,00 USD).

S&P 500-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im S&P 500 auf. Zuletzt wurden via NYSE 8.350.910 Aktien gehandelt. Mit 4,544 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der S&P 500-Werte

Im S&P 500 verzeichnet die First Republic Bank-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 0,10 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 12,98 Prozent hebt sich die Dividendenrendite der Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index hervor.

Redaktion Finanzen.net