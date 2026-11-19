NASDAQ 100-Kursverlauf

Das macht das Börsenbarometer in New York aktuell.

Um 20:00 Uhr notiert der NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel 1,58 Prozent tiefer bei 26.688,55 Punkten. In den Donnerstagshandel ging der NASDAQ 100 1,69 Prozent fester bei 27.574,24 Punkten, nach 27.116,26 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der NASDAQ 100 bei 27.749,35 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 26.604,64 Punkten.

So bewegt sich der NASDAQ 100 im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der NASDAQ 100 bislang ein Minus von 3,10 Prozent. Vor einem Monat, am 19.10.2026, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 29.529,34 Punkten auf. Der NASDAQ 100 verzeichnete vor drei Monaten, am 19.08.2026, den Stand von 29.426,02 Punkten. Der NASDAQ 100 wurde vor einem Jahr, am 19.11.2025, mit 24.640,52 Punkten bewertet.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 5,88 Prozent zu Buche. In diesem Jahr markierte der NASDAQ 100 bereits ein Jahreshoch bei 31.361,37 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 22.841,42 Zählern.

NASDAQ 100-Aufsteiger und -Absteiger

Unter den stärksten Einzelwerten im NASDAQ 100 befinden sich derzeit PDD (+ 11,00 Prozent auf 85,97 USD), Palo Alto Networks (+ 5,93 Prozent auf 360,09 USD), Western Digital (+ 4,10 Prozent auf 300,00 USD), Axon Enterprise (+ 3,38 Prozent auf 310,85 USD) und Intel (+ 3,03 Prozent auf 56,33 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen AMD (Advanced Micro Devices) (-8,91 Prozent auf 482,88 USD), Nebius (-6,81 Prozent auf 99,68 USD), Shopify A (-5,30 Prozent auf 132,03 USD), CoreWeave (-4,35 Prozent auf 45,75 USD) und DoorDash (-4,33 Prozent auf 159,57 USD).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. 38.346.323 Aktien wurden zuletzt via NASDAQ gehandelt. Die Apple-Aktie sticht im NASDAQ 100 mit einer Marktkapitalisierung von 4,660 Bio. Euro heraus.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien präsentiert 2027 laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie mit 4,02 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Mit 6,29 Prozent zeigt sich die Dividendenrendite der Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index.

Redaktion Finanzen.net