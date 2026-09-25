Handel in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite aktuell

NASDAQ Composite im Blick

25.09.26 17:59 Uhr

Am Mittag herrscht in New York ein ruhiger Handel.

Der NASDAQ Composite gewinnt im NASDAQ-Handel um 17:56 Uhr 0,17 Prozent auf 26.985,18 Punkte. Zum Start des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,117 Prozent auf 26.970,95 Punkte an der Kurstafel, nach 26.939,37 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Freitag bei 26.876,27 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 27.077,95 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der NASDAQ Composite im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn legte der NASDAQ Composite bereits um 0,980 Prozent zu. Noch vor einem Monat, am 25.08.2026, verzeichnete der NASDAQ Composite einen Stand von 26.151,30 Punkten. Der NASDAQ Composite verzeichnete vor drei Monaten, am 25.06.2026, den Wert von 25.358,60 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.09.2025, erreichte der NASDAQ Composite einen Wert von 22.384,70 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 schlägt ein Plus von 16,14 Prozent zu Buche. Bei 27.288,79 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 20.690,25 Zählern.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ Composite

Die stärksten Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit Akamai (+ 5,43 Prozent auf 116,40 USD), QUALCOMM (+ 4,74 Prozent auf 203,46 USD), Veeco Instruments (+ 4,18 Prozent auf 47,35 USD), ON Semiconductor (+ 4,13 Prozent auf 76,17 USD) und Synaptics (+ 3,97 Prozent auf 100,66 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ Composite sind derweil Americas Car-Mart (-19,12 Prozent auf 1,10 USD), BlackBerry (-5,33 Prozent auf 8,27 USD), ACADIA Pharmaceuticals (-4,89 Prozent auf 21,10 USD), Innodata (-3,46 Prozent auf 69,38 USD) und AmeriServ Financial (-3,43 Prozent auf 4,51 USD).

Welche NASDAQ Composite-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 6.520.544 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im NASDAQ Composite nimmt die NVIDIA-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 4,774 Bio. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ Composite-Titel im Blick

2026 präsentiert die Consumer Portfolio Services-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 3,46 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung mit 18,46 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.net