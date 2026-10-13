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NASDAQ-Handel im Blick

Handel in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag

Handel in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite am Dienstagnachmittag

Der NASDAQ Composite zeigt sich heute im Minus.

Werte in diesem Artikel
Aktien
America's Car-Mart Inc.
1.40 USD 0.09 USD 6.84 %
Charts | News | Analysen
AngioDynamics Inc.
9.55 EUR -0.55 EUR -5.45 %
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Applied Materials Inc.
408.00 EUR -35.00 EUR -7.90 %
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Consumer Portfolio Services Inc.
8.15 EUR -0.20 EUR -2.40 %
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Infosys Ltd. (spons. ADRs)
9.84 EUR 0.28 EUR 2.93 %
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NVIDIA Corp.
203.50 EUR 0.35 EUR 0.17 %
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Oracle Corp.
128.20 EUR 5.52 EUR 4.50 %
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Paychex Inc.
93.49 EUR 0.60 EUR 0.65 %
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PDF Solutions Inc.
45.60 EUR -1.40 EUR -2.98 %
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SIGA Technologies Inc.
3.11 USD -0.05 USD -1.58 %
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SMC Corp.
406.40 EUR -1.80 EUR -0.44 %
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Take Two
179.60 EUR -8.40 EUR -4.47 %
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Ultra Clean Holdings Inc.
53.90 EUR -3.74 EUR -6.49 %
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USANA Health Sciences Inc.
13.20 EUR 0.20 EUR 1.54 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
27,219.64 USD -26.27 USD -0.1 %
News | Analysen

Am Dienstag notiert der NASDAQ Composite um 20:00 Uhr via NASDAQ 0,26 Prozent tiefer bei 27.174,49 Punkten. Zum Beginn des Dienstagshandels stand ein Verlust von 0,393 Prozent auf 27.138,73 Punkte an der Kurstafel, nach 27.245,90 Punkten am Vortag.

Bei 27.116,08 Einheiten erreichte der NASDAQ Composite sein Tagestief, während er hingegen mit 27.277,88 Punkten den höchsten Stand markierte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite erreichte am vorherigen Handelstag, dem 11.09.2026, einen Stand von 26.333,04 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 13.07.2026, wies der NASDAQ Composite einen Stand von 25.873,18 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 13.10.2025, stand der NASDAQ Composite bei 22.694,61 Punkten.

Seit Beginn des Jahres 2026 kletterte der Index bereits um 16,95 Prozent. Bei 27.722,75 Punkten markierte der NASDAQ Composite bislang ein Jahreshoch. Bei 20.690,25 Zählern wurde hingegen das Jahrestief erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im NASDAQ Composite

Zu den stärksten Einzelwerten im NASDAQ Composite zählen aktuell Americas Car-Mart (+ 6,46 Prozent auf 1,40 USD), SMC (+ 5,90 Prozent auf 466,74 USD), Infosys (+ 5,59 Prozent auf 11,44 USD), Oracle (+ 4,32 Prozent auf 143,33 USD) und USANA Health Sciences (+ 4,21 Prozent auf 15,58 USD). Zu den schwächsten NASDAQ Composite-Aktien zählen derweil PDF Solutions (-10,00 Prozent auf 47,42 USD), Applied Materials (-7,76 Prozent auf 458,92 USD), Ultra Clean (-6,09 Prozent auf 59,64 USD), AngioDynamics (-5,88 Prozent auf 10,73 USD) und Take Two (-5,83 Prozent auf 196,65 USD).

Blick in den NASDAQ Composite: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im NASDAQ Composite weist die NVIDIA-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 9.701.624 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die NVIDIA-Aktie dominiert den NASDAQ Composite hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 4,942 Bio. Euro.

Diese Dividenden zahlen die NASDAQ Composite-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung die Consumer Portfolio Services-Aktie. Hier soll ein KGV von 3,46 zu Buche schlagen. Die höchste Dividendenrendite fällt 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 18,99 Prozent bei der SIGA Technologies-Aktie an.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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Datum Rating Analyst
09.10.26 NVIDIA Buy UBS AG
21.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
14.09.26 NVIDIA Outperform Bernstein Research
27.08.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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