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Index im Blick

Handel in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite mittags

Handel in New York: So bewegt sich der NASDAQ Composite mittags

Der NASDAQ Composite zeigt am Montagmittag eine positive Tendenz.

Werte in diesem Artikel
Aktien
America's Car-Mart Inc.
1.03 USD -0.01 USD -0.96 %
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Apple Inc.
301.65 EUR -6.80 EUR -2.20 %
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Cogent Communications Holdings Inc
6.00 EUR -0.65 EUR -9.72 %
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Covenant Transport Inc.
27.60 EUR 1.00 EUR 3.76 %
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CRESUD S.A. (spons. ADRs)
8.75 EUR -0.75 EUR -7.89 %
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Donegal Group Inc. (B)
21.01 USD -3.98 USD -15.93 %
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IDEXX Laboratories
576.20 EUR 57.60 EUR 11.11 %
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Integra LifeSciences Holdings Corp.
11.40 EUR 0.10 EUR 0.88 %
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Intel Corp.
55.59 EUR -2.92 EUR -4.99 %
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JetBlue Airways Corp.
2.75 EUR 0.14 EUR 5.15 %
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Lam Research Corp.
205.00 EUR -7.50 EUR -3.53 %
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Myriad Genetics Inc.
5.57 EUR -0.27 EUR -4.62 %
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SIGA Technologies Inc.
2.90 USD -0.14 USD -4.44 %
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Upbound Group Inc Registered Shs
18.34 EUR 0.42 EUR 2.37 %
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Volvo AB (A)
27.96 EUR -0.26 EUR -0.92 %
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Indizes
NASDAQ Composite Index
25,460.29 USD 23.29 USD 0.09 %
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Der NASDAQ Composite bewegt sich im NASDAQ-Handel um 17:57 Uhr um 0,66 Prozent höher bei 25.606,13 Punkten. Zuvor ging der NASDAQ Composite 0,641 Prozent stärker bei 25.600,17 Punkten in den Handel, nach 25.437,00 Punkten am Vortag.

Der Tiefststand des NASDAQ Composite lag heute bei 25.567,38 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 25.799,46 Punkten erreichte.

NASDAQ Composite-Entwicklung seit Jahresbeginn

Der NASDAQ Composite wurde vor einem Monat, am 02.10.2026, mit 27.190,86 Punkten bewertet. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Der NASDAQ Composite wies am vorherigen Handelstag, dem 31.07.2026, einen Stand von 25.373,85 Punkten auf. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 31.10.2025, wies der NASDAQ Composite 23.724,96 Punkte auf.

Der Index gewann seit Anfang des Jahres 2026 bereits um 10,20 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der NASDAQ Composite bereits ein Jahreshoch bei 27.722,75 Punkten. 20.690,25 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

Die Tops und Flops im NASDAQ Composite

Die Gewinner-Aktien im NASDAQ Composite sind derzeit IDEXX Laboratories (+ 19,25 Prozent auf 657,31 USD), JetBlue Airways (+ 11,40 Prozent auf 3,18 USD), Upbound Group (+ 10,58 Prozent auf 22,89 USD), Integra LifeSciences (+ 9,49 Prozent auf 13,96 USD) und Covenant Transport (+ 8,02 Prozent auf 33,40 USD). Unter Druck stehen im NASDAQ Composite derweil Volvo (A) (-14,55 Prozent auf 30,71 USD), Donegal Group B (-13,77 Prozent auf 21,55 USD), CRESUD (-7,34 Prozent auf 9,98 USD), Cogent Communications (-6,68 Prozent auf 6,29 USD) und Myriad Genetics (-6,54 Prozent auf 5,94 USD).

Diese NASDAQ Composite-Aktien weisen den größten Börsenwert auf

Die Aktie im NASDAQ Composite mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die Intel-Aktie. 14.609.896 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Nach Marktkapitalisierung gewichtet macht die Aktie von Apple mit 4,493 Bio. Euro im NASDAQ Composite den größten Anteil aus.

Fundamentaldaten der NASDAQ Composite-Titel im Fokus

Die Americas Car-Mart-Aktie präsentiert mit 1,30 2027 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ Composite. Die SIGA Technologies-Aktie verzeichnet 2026 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 19,74 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: LuFeTa / Shutterstock.com

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30.10.26 Intel Sector Perform RBC Capital Markets
30.10.26 Intel Market-Perform Bernstein Research
30.10.26 Intel Equal Weight Barclays Capital
30.10.26 Intel Neutral Goldman Sachs Group Inc.
30.10.26 Intel Hold Jefferies & Company Inc.

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