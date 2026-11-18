NYSE-Handel im Blick

Der Dow Jones zeigt sich am Mittwoch in Rot.

Um 17:57 Uhr tendiert der Dow Jones im NYSE-Handel 1,19 Prozent leichter bei 50.156,20 Punkten. Damit sind die im Dow Jones enthaltenen Werte 24,890 Bio. Euro wert. Zuvor ging der Dow Jones 1,24 Prozent stärker bei 51.386,98 Punkten in den Mittwochshandel, nach 50.759,42 Punkten am Vortag.

Das Tagestief des Dow Jones betrug 50.029,35 Punkte, das Tageshoch hingegen 50.637,70 Zähler.

Dow Jones-Performance seit Beginn Jahr

Seit Beginn der Woche verzeichnet der Dow Jones bislang ein Minus von 4,04 Prozent. Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der Dow Jones bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 16.10.2026, bei 52.002,41 Punkten. Der Dow Jones lag noch vor drei Monaten, am 18.08.2026, bei 53.343,40 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 18.11.2025, bewegte sich der Dow Jones bei 46.091,74 Punkten.

Auf Jahressicht 2026 ging es für den Index bereits um 3,67 Prozent nach oben. Bei 54.744,33 Punkten erreichte der Dow Jones bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 45.057,28 Zählern erreicht.

Gewinner und Verlierer im Dow Jones

Unter den stärksten Einzelwerten im Dow Jones befinden sich aktuell Walt Disney (+ 2,69 Prozent auf 120,09 USD), Amazon (+ 2,15 Prozent auf 263,44 USD), Nike (+ 1,95 Prozent auf 36,55 USD), Honeywell Technologies (+ 1,03 Prozent auf 221,21 USD) und Cisco (+ 0,70 Prozent auf 95,78 USD). Am anderen Ende der Dow Jones-Liste stehen hingegen UnitedHealth (-7,64 Prozent auf 359,92 USD), Chevron (-4,16 Prozent auf 207,13 USD), Salesforce (-3,53 Prozent auf 187,66 USD), Caterpillar (-2,70 Prozent auf 555,36 USD) und Merck (-2,60 Prozent auf 139,64 USD) unter Druck.

Dow Jones-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im Dow Jones sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 34.752.654 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,672 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im Dow Jones derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die Dow Jones-Werte

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im Dow Jones hat 2026 laut FactSet-Schätzung die Travelers-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 10,85 zu Buche schlagen. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Nike-Aktie 2027 laut FactSet-Schätzung mit 4,51 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion Finanzen.net