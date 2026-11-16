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NASDAQ 100 im Fokus

Handel in New York: So performt der NASDAQ 100 am Montagnachmittag

Handel in New York: So performt der NASDAQ 100 am Montagnachmittag

Mit dem NASDAQ 100 geht es am ersten Tag der Woche abwärts.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Adobe Inc.
227.35 EUR 9.75 EUR 4.48 %
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Apple Inc.
319.55 EUR -5.40 EUR -1.66 %
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Automatic Data Processing Inc.
281.60 EUR 5.25 EUR 1.90 %
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CrowdStrike
201.40 EUR -3.60 EUR -1.76 %
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Intel Corp.
50.74 EUR -3.52 EUR -6.49 %
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Intuit Inc.
310.10 EUR 2.95 EUR 0.96 %
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Kraft Heinz Company
23.12 EUR 1.00 EUR 4.52 %
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Lumentum Holdings Inc
500.10 EUR -37.20 EUR -6.92 %
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Micron Technology Inc.
659.00 EUR -41.80 EUR -5.96 %
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Nebius
97.21 EUR -8.79 EUR -8.29 %
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NVIDIA Corp.
141.30 EUR -6.48 EUR -4.38 %
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Paychex Inc.
105.34 EUR 0.88 EUR 0.84 %
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Sandisk Corp
745.00 EUR -35.00 EUR -4.49 %
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Strategy (ex MicroStrategy)
93.60 EUR -7.20 EUR -7.14 %
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Indizes
NASDAQ 100
27,287.28 USD -656.45 USD -2.35 %
News | Analysen

Der NASDAQ 100 tendiert im NASDAQ-Handel um 20:00 Uhr um 2,30 Prozent schwächer bei 27.301,78 Punkten. Zuvor eröffnete der Index bei 27.543,64 Zählern und damit 1,43 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (27.943,74 Punkte).

Der NASDAQ 100 erreichte am Montag sein Tagestief bei 27.152,02 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 27.621,64 Punkten lag.

NASDAQ 100-Entwicklung auf Jahressicht

Vor einem Monat, am 16.10.2026, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 29.187,55 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.08.2026, stand der NASDAQ 100 bei 30.046,14 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 14.11.2025, wies der NASDAQ 100 einen Wert von 25.008,24 Punkten auf.

Der Index stieg seit Jahresbeginn 2026 bereits um 8,31 Prozent zu. Das NASDAQ 100-Jahreshoch beträgt derzeit 31.361,37 Punkte. Bei 22.841,42 Punkten befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im NASDAQ 100

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich derzeit Kraft Heinz Company (+ 3,80 Prozent auf 25,41 USD), Adobe (+ 2,10 Prozent auf 248,18 USD), Intuit (+ 1,69 Prozent auf 347,48 USD), Paychex (+ 1,69 Prozent auf 117,63 USD) und Automatic Data Processing (+ 1,58 Prozent auf 314,83 USD). Die Flop-Titel im NASDAQ 100 sind hingegen Lumentum (-8,52 Prozent auf 545,80 USD), Strategy (ex MicroStrategy) (-7,89 Prozent auf 102,81 USD), Sandisk (-7,84 Prozent auf 815,66 USD), Nebius (-7,62 Prozent auf 107,05 USD) und Intel (-7,41 Prozent auf 55,24 USD).

Diese NASDAQ 100-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Aktuell weist die NVIDIA-Aktie das größte Handelsvolumen im NASDAQ 100 auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 40.275.689 Aktien gehandelt. Die Apple-Aktie weist im NASDAQ 100 den höchsten Börsenwert auf. Die Marktkapitalisierung der Aktie beträgt 4,698 Bio. Euro.

Fundamentalkennzahlen der NASDAQ 100-Werte im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im NASDAQ 100 hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Micron Technology-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 4,43 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index bietet die Kraft Heinz Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 6,38 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

Redaktion Finanzen.net

Bildquellen: Aleksandra Gigowska / Shutterstock.com

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13.11.26 NVIDIA Market-Perform Bernstein Research
12.11.26 NVIDIA Overweight JP Morgan Chase & Co.
12.11.26 NVIDIA Outperform RBC Capital Markets
12.11.26 NVIDIA Kaufen DZ BANK

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