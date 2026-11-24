S&P 500-Entwicklung

Der S&P 500 verbucht derzeit Verluste.

Am Dienstag fällt der S&P 500 um 17:57 Uhr via NYSE um 1,05 Prozent auf 7.160,95 Punkte. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 58,608 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn standen Verluste von 0,991 Prozent auf 7.165,43 Punkte an der Kurstafel, nach 7.237,17 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tagestief am Dienstag bei 7.138,93 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 7.223,95 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der S&P 500 seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der NYSE-Handel wochenendbedingt. Der S&P 500 bewegte sich am vorherigen Handelstag, dem 23.10.2026, bei 7.623,68 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 24.08.2026, bewegte sich der S&P 500 bei 7.652,86 Punkten. Der S&P 500 wies vor einem Jahr, am 24.11.2025, einen Stand von 6.705,12 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2026 bereits um 4,41 Prozent. Bei 7.844,52 Punkten markierte der S&P 500 bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 6.316,91 Zählern erreicht.

Das sind die Gewinner und Verlierer im S&P 500

Unter den stärksten Einzelwerten im S&P 500 befinden sich derzeit Dollar Tree (+ 10,93 Prozent auf 154,31 USD), CoStar Group (+ 7,91 Prozent auf 32,59 USD), Moderna (+ 6,80 Prozent auf 226,50 USD), Take Two (+ 6,03 Prozent auf 221,98 USD) und DENTSPLY SIRONA (+ 5,16 Prozent auf 9,17 USD). Unter Druck stehen im S&P 500 hingegen Analog Devices (-19,15 Prozent auf 306,23 USD), Hewlett Packard Enterprise (-16,60 Prozent auf 40,05 USD), Sandisk (-13,23 Prozent auf 76,11 USD), Dell Technologies (-12,19 Prozent auf 294,10 USD) und Cerebras Systems (-11,95 Prozent auf 86,74 USD).

Welche Aktien im S&P 500 den größten Börsenwert aufweisen

Im S&P 500 sticht die NVIDIA-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via NYSE 33.733.730 Aktien gehandelt. Mit einer Marktkapitalisierung von 4,566 Bio. Euro weist die Apple-Aktie im S&P 500 derzeit den höchsten Börsenwert auf.

Diese Dividenden zahlen die S&P 500-Titel

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im S&P 500 präsentiert 2026 laut FactSet-Schätzung die First Republic Bank-Aktie. Hier wird ein KGV von 0,10 erwartet. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die Western Union Company-Aktie 2026 laut FactSet-Schätzung mit 14,47 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion Finanzen.net